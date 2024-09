Fonte: Ansa Federica Sciarelli

La puntata di Chi l’ha visto? in onda il 18 settembre 2024 su Rai 3 si preannuncia ricca di temi intricati e misteriosi, trattati come sempre dalla conduttrice Federica Sciarelli. Un volto storico di Rai3 e del programma, quello della giornalista, che anno dopo anno si rinnova per ritrovare il foltissimo pubblico di affezionati che non vedono l’ora di mettersi di fronte alla tv per scoprire oscure verità, misteri ed evidenze sconvolgenti che riguardano i più attuali casi di cronaca. Tra quelli principali, vi è certamente quello di Amedeo Matacena e di sua madre, la cui morte è avvolta dal dubbio: la procura di Reggio Calabria ha infatti aperto un fascicolo, sospettando che non siano morti per cause naturali. Al momento, sotto indagine è l’ultima moglie dell’ex Deputato di Forza Italia, che era stato intervistato a Dubai dall’inviata Chiara Cazzaniga.

Chi l’ha visto?, anticipazioni: i casi del 18 settembre

Federica Sciarelli e la sua redazione tornano sulla scomparsa di Mara Favro, una madre svanita nel nulla dopo il suo turno di lavoro in pizzeria. Il suo datore di lavoro, Luca, continua a difendersi dalle accuse, dichiarando di essere vittima di un accanimento, mentre afferma la sua estraneità ai fatti. La vicenda continua a generare sospetti e preoccupazioni, soprattutto perché la ricostruzione delle ultime ore di vita della donna non sono affatto chiare.

La puntata si concentra inoltre sull’inquietante caso di Gianfranco Bonzi, che si era allontanato dopo essere stato truffato da una persona che si era spacciata per la popstar Dua Lipa. L’uomo è stato successivamente trovato morto, gettando ulteriore ombra su questa truffa online. Purtroppo, le speranze si erano ridotte al momento del ritrovamento del biglietto in cui dichiarava di essersi allontanato volontariamente. Durante la trasmissione verrà raccontata anche la storia di una nuova vittima di truffa, la quale ha contattato la redazione del programma, confessando di aver pensato al suicidio a causa della sofferenza provata

Oltre a questi casi principali, come di consueto, verranno lanciati appelli per persone scomparse e ci saranno segnalazioni dei telespettatori, che possono partecipare attivamente al programma fornendo informazioni o segnalazioni utili attraverso i vari canali messi a disposizione, come il numero telefonico dedicato e i social media.

Quando va in onda

Questa nuova puntata di Chi l’ha visto?, come sempre, si preannuncia come un appuntamento fondamentale per chi segue con interesse i casi di scomparsa e di cronaca nera, trattati con un approccio dettagliato e approfondito. Il programma è trasmesso in diretta su Rai 3 alle 21,20 e sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay. Non solo: il programma vive anche sui social tramite l’hashtag ufficiale che ogni settimana raccoglie centinaia di commenti. Merito di sicuro della cura con la quale viene realizzata la trasmissione e dell’affetto che il pubblico nutre per Federica Sciarelli. Non è ancora tempo per lasciare il timone, malgrado ci abbia pensato più volte. Alla fine della stagione 2023-2024 aveva anche lasciato in dubbio il suo pubblico, che poi aveva rassicurato con un post successivo in cui specificava di essere pronta per tornare in onda dall’11 settembre. E così è stato.