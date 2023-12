Fonte: IPA Il ministro Gennaro Sangiuliano nel mirino di Fiorello

Fiorello colpisce ancora. Nel corso della puntata odierna di Viva Rai2! il conduttore ha punzecchiato Gennaro Sangiuliano, il ministro della Cultura che è balzato agli onori della cronaca in varie occasioni, tra gaffe e iniziative che hanno scatenato l’ironia di molti. E dire che il ministro, appena due settimane fa, aveva menzionato proprio lo showman per la sua “onestà intellettuale”.

Il ministro Sangiuliano e la (presunta) diffida a Un giorno da pecora

Gennaro Sangiuliano è finito nel mirino di Fiorello a qualche ora dalla notizia che lo protagonista di una querelle con il programma radiofonico Un giorno da pecora, in onda su Rai Radio 1, “colpevole” di avere ironizzato ancora una volta proprio su di lui.

Il ministro della Cultura ha più volte lamentato una certa insofferenza per le troppe battute sul suo conto, un flusso infinito di prese in giro iniziato dalla famosa gaffe al Premio Strega quando, presente in qualità di giurato, aveva involontariamente lasciato intendere di non aver letto neanche uno dei libri in gara. A condurre l’evento allora era stata Geppi Cucciari, conduttrice del programma “incriminato”.

Secondo quanto portato da Il Fatto Quotidiano, Sangiuliano stavolta non sarebbe rimasto a guardare: “Basta prendermi in giro”, si sarebbe sfogato con i membri del suo team, inviando poi una lettera di diffida a Un giorno da pecora con il chiaro intento di mettere fine a tutto questo anche per vie legali, se fosse necessario.

Le battute di Fiorello sul ministro Sangiuliano a Viva Rai2!

Neanche a dirlo, Fiorello ha subito colto la palla al balzo per rincarare la dose. Così nel corso della puntata di Viva Rai2! andata in onda mercoledì 6 dicembre ha voluto mettere in guardia Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, conduttori di Un giorno da pecora, come sempre a modo suo.

“Non prendetelo in giro, è una persona terribile – ha detto in diretta dal glass del Foro Italico di Roma -. Geppi, Lauro, voi non avete idea di chi sia Sangiuliano… Ha cazziato perfino i tedeschi! Noi non ci permettiamo di prenderlo in giro, è una persona veramente terribile”. Ma no, non si è fermato di certo qui.

Collegandosi con la “casa del ministro”, con tanto di colonna sonora di Rocky in sottofondo, Fiorello ha aggiunto: “Però c’è da dire che è preparatissimo, mia figlia va a lezione di greco da lui. Pensate che il tutto è cominciato quando Geppi presentò il Premio Strega dove, tra l’altro, io non entrai per poco con un mio libro di cui nessuno sa niente e lo colse in castagna. Ma, d’altronde, non è che una persona come lui può andare lì e, con tutti gli impegni che ha, leggersi per forza cinque libri! State attenti, comunque, è pericolosissimo“.

E via così di battutacce ironiche, fino alla fatidica domanda: “Ora che lo abbiamo preso in giro, rischiamo qualcosa? Si sa che lui è permaloso…“. E dire che Sangiuliano aveva speso parole meravigliose per Fiorello quando, accusato di non aver concesso i finanziamenti al film di Paola Cortellesi C’è ancora domani, proprio il conduttore siciliano aveva precisato che la decisione era stata del governo precedente. Al momento il ministro non ha commentato.

Gennaro Sangiuliano, il ministro della Cultura del governo Meloni

L’attuale ministro della Cultura scelto da Giorgia Meloni è da poco entrato nel mondo della politica. Nato a Napoli nel 1962, Gennaro Sangiuliano si è laureato in Giurisprudenza all’Università Federico II per poi specializzarsi in Economia e seguire un Master in Diritto Privato Europeo.

Sangiuliano è giornalista e saggista, è stato direttore del quotidiano Roma, vicedirettore del quotidiano Libero e ha collaborato con diverse testate di punta come Il Foglio, L’Espresso e Il Sole 24 Ore. Entrato in Rai nel 2003, anche lì ha ricoperto diversi incarichi importanti: prima capo servizio, poi vice caporedattore e caporedattore del TGR di Napoli e perfino vicedirettore del TG1 e direttore del TG2. Attualmente insegna Storia dell’Economia alla LUISS e Diritto dell’Informazione alla LUMSA di Roma ed è stato anche direttore della Scuola di Giornalismo dell’Università di Salerno.

Giornali e televisione sono stati il suo pane quotidiano per anni, ma nel frattempo il ministro Sangiuliano ha anche pubblicato numerosi saggi storici e scientifici, di cui uno dedicato al fondatore di Voce Giuseppe Prezzolini, e biografie su personaggi di spicco della politica contemporanea come Vladimir Putin e Hillary Clinton.