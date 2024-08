Fonte: IPA Paolo Bonolis

Un agosto all’insegna delle repliche, quello del 2024, in cui a fare la parte del leone negli ascolti tv sono ancora le Olimpiadi di Parigi 2024. Canale5 ci prova con uno dei suoi programmi più amati di sempre, Ciao Darwin 9, ma la sfida è veramente difficile. Sono infatti le ultime gare dei Giochi alle quali stiamo assistendo e l’attenzione è altissima, soprattutto per gli atleti italiani che si stanno giocando le ultime medaglie prima della cerimonia di chiusura alla quale parteciperà anche Tom Cruise nelle vesti di ospite.

Su Rai1 è invece andato in onda Volare – La grande storia di Domenico Modugno, un omaggio a 30 anni dalla scomparsa di una delle voci più importanti della nostra musica impersonata da uno straordinario Beppe Fiorello, mentre su Rai3 abbiamo visto Filorosso Revolution. Su Rete4, invece, è andato in onda Delitto ai Caraibi. Non è martedì, poi, senza il consueto appuntamento su Italia1 con Le Iene Inside.

Su La7, ampio spazio è concesso all’informazione e all’approfondimento con In Onda, condotto da Luca Telese e Marianna Aprile, mentre sul NOVE è andato in onda il film cult Rocky IV, quello in cui il protagonista Rocky (Sylvester Stallone) sfida Ivan Drago dopo che il pugile sovietico ha ucciso sul ring il suo amico Apollo Creed dopo il match esibizione che gli è costato la vita.

Prima serata, ascolti tv del 6 agosto: l’Italvolley conquista tutti

Su Rai1 Volare – La Grande Storia di Domenico Modugno ha interessato 1.519.000 spettatori pari all’11.3% di share. Su Canale5 Ciao Darwin 9 – Giovanni 8.7 ha conquistato 1.371.000 spettatori con uno share dell’11.3%. Su Rai2, per le Olimpiadi di Parigi 2024, la Pallavolo femminile con il quarto di finale Italia-Serbia intrattiene 3.785.000 spettatori pari al 23.1% dalle 21 alle 22:30. A seguire i Tuffi totalizzano 2.704.000 spettatori pari al 19.8% dalle 22:32 alle 22:48. Su Italia1 Le Iene presentano: Inside incolla davanti al video 525.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Filorosso Revolution segna 325.000 spettatori e il 2.7%. Su Rete4 Delitti ai Caraibi totalizza un a.m. di 549.000 spettatori (4%). Su La7 In Onda – Prima Serata raggiunge 429.000 spettatori e il 2.8%. Su Tv8 Quattro Matrimoni ottiene 290.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove Rocky IV raduna 301.000 spettatori (2%).

Access Prime Time, dati del 6 agosto

Su Rai1 Techetechetè Extra arriva a 1.877.000 spettatori (11.2%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 1.754.000 spettatori pari al 10.6%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 945.000 spettatori (5.8%). Su Rai3 Caro Marziano è visto da 627.000 spettatori (4%) e Un Posto al Sole appassiona 1.302.000 spettatori (7.7%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 532.000 spettatori e il 3.3% nella prima parte e 557.000 spettatori e il 3.3% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 668.000 spettatori (4%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 327.000 spettatori pari al 2%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 372.000 spettatori (2.2%).

Ascolti tv Preserale, dati del 6 agosto

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 1.757.000 spettatori pari al 16.7%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.387.000 spettatori pari al 18.7%. Su Canale5, in replica, The Wall – I Protagonisti ha intrattenuto 1.216.000 spettatori (12.4%), mentre The Wall ha convinto 1.723.000 spettatori (14.2%). Su Rai2 le Olimpiadi di Parigi 2024, dalle 18:19 alle 20:26, totalizzano 1.507.000 spettatori con il 13.1%. Nel dettaglio: Beach Volley 859.000 (9%), Tuffi femminile 1.128.000 (11.3%), Atletica 2.474.000 (17.5%).