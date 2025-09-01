Ascolti tv 31 agosto, Report si ferma. Ma c’è ancora Imma Tataranni

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

Una data che segna la fine dell’estate stagionale, quella del 31 agosto, ma anche delle tante repliche che hanno caratterizzato la programmazione delle ultime settimane. Abbiamo però assistito al primo grande ritorno, quello con Presadiretta, che per otto puntate terrà compagnia ai telespettatori di Rai3. Il programma di Riccardo Iacona anticipa il ritorno di Report, che si è fermato in vista della nuova e complessa stagione annunciata da Sigfrido Ranucci via social.

Su Rai1, come da tradizione, sono andate in onda le repliche della serie Imma Tataranni con Vanessa Scalera, mentre Canale5 ha proposto i nuovi episodi di La notte nel cuore. Italia1 ha ospitato ancora una volta un film di Aldo, Giovanni e Giacomo – Tu la conosci Claudia? – mentre su Rete4 abbiamo visto Freedom – Oltre il confine, con Roberto Giacobbo. Su Rai2 è andata invece in onda la partita di basket valevole per gli Europei Maschili. Ma chi ha vinto la gara degli ascolti del 31 agosto? Tutti i numeri.

Prima serata, ascolti tv del 31 agosto

Su Rai1 la replica di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 3 ha interessato 1.916.000 spettatori pari al 15.5% di share. Su Canale5 La Notte nel Cuore ha conquistato 1.899.000 spettatori con uno share del 15.4%. Su Rai2 Basket – Europei Maschili con il match Bosnia Erzegovina-Italia intrattiene 802.000 spettatori (5.4%). Su Italia1 Tu la conosci Claudia? incolla davanti al video 709.000 spettatori con il 5.1%. Su Rai3 il ritorno di Presadiretta segna 940.000 spettatori pari al 6.7%. Su Rete4 Freedom – Oltre il Confine totalizza 577.000 spettatori (4.6%). Su La7 Diana – La storia segreta di Lady D raggiunge 289.000 spettatori e il 2.1%. Su Tv8 I delitti del BarLume – E allora zumba! ottiene 314.000 spettatori con il 2.4%. Sul Nove la replica de La Corrida raduna 435.000 spettatori con il 3.4% nella prima parte e 267.000 spettatori con il 4.5% nella seconda parte chiamata Il Vincitore.

Access Prime Time, dati del 31 agosto

Su Rai1 Techetechetè arriva a 2.502.000 spettatori (16%). Su Canale5 La Ruota della Fortuna raccoglie 4.130.000 spettatori pari al 26.3%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 896.000 spettatori (5.8%). Su Rete4 4 di Sera Weekend raggiunge 603.000 spettatori e il 3.9% nella prima parte e 484.000 spettatori e il 3.1% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 855.000 spettatori (5.4%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 399.000 spettatori e il 2.6%. Sul Nove Little Big Italy è seguito da 284.000 spettatori (1.9%).

Ascolti tv Preserale, dati del 31 agosto

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 1.683.000 spettatori pari al 15.8%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.492.000 spettatori pari al 19.9%. Su Canale5 Sarabanda – Prima Sfida ha intrattenuto 1.289.000 spettatori (13%), mentre Sarabanda ha convinto 1.667.000 spettatori (14%). Su Rai2, dopo TG Dossier (231.000 – 2.5%), The Rookie segna 319.000 spettatori con il 2.9% e N.C.I.S. – Unità Anticrimine 445.000 spettatori con il 3.4%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 363.000 spettatori (3.4%), mentre C.S.I. Miami è seguito da 420.000 spettatori (3.2%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.733.000 spettatori (13.7%). A seguire Blob segna 477.000 spettatori (3.5%). Su Rete4 La Promessa interessa 677.000 spettatori (5%). Su La7 Su Tv8 il Gran Premio di Formula 1 conquista 1.001.000 spettatori (9.9%). Sul Nove Little Big Italy è la scelta di 205.000 spettatori pari all’1.9%.