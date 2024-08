Ascolti tv del 30 agosto, Divorzio a Las Vegas o Il Ciclone

Fonte: Ansa Lorena Forteza

Commedia e sport sono stati i due ingredienti della serata televisiva del 30 agosto. Rai 1 ha mandato in onda Divorzio a Las Vegas, mentre su Italia 1 è stato trasmesso Il Ciclone.

Gina Marco Tognazzi o Leonardo Pieraccioni? Questa è la scelta che i telespettatori hanno dovuto fare venerdì sera. Divorzio a Las Vegas, su Rai 1, mette insieme le coincidenze della vita con un pizzico di romanticismo, Elena e Lorenzo si sposano a Las Vegas alla fine di una notte folle durante un soggiorno in Nevada. Elena, tuttavia, subito dopo decide di lasciarlo. Venti anni più tardi lei è una donna affermata che sta per sposarsi con il ricco Gian Andrea, mentre Lorenzo sbarca il lunario come scrittore di discorsi per i politici.

Mentre Il Ciclone, su Italia 1, è il film che ha consacrato Leonardo Pieraccioni come uno dei più grandi comici italiani degli ultimi tempi. La commedia ha lanciato anche Lorena Forteza e Natalia Estrada.

Gli amanti dello sport hanno potuto seguire le Paralimpiadi su Rai 2 e l’atletica su Rai 3. Mentre Canale 5 ha trasmesso la soap Endless Love.

Prima serata, ascolti tv del 30 agosto

Su Rai1 Divorzio a Las Vegas ha interessato 1.582.000 spettatori pari al 12% di share. Su Canale5 Endless Love ha conquistato 2.046.000 spettatori con uno share del 16,7%. Su Rai2 le Paralimpiadi 2024, in onda dalle 21:29 alle 22:58, intrattengono un netto di 539.000 spettatori pari al 3,8%. Nel dettaglio: Canottaggio 443.000 (3,2%), Taekwondo 288.000 (2,2%). Su Italia1 Il ciclone incolla davanti al video 1.139.000 spettatori (8,5%). Su Rai3 Diamond League – Golden Gala Roma di Atletica segna 895.000 spettatori e il 6,6%. Su Rete4 Air Force One totalizza un ascolto medio di 573.000 spettatori (4,2%). Su La7 Sesso e Potere – The Loudest Voice raggiunge 258.000 spettatori e il 2,2%. Su Tv8 I delitti del BarLume – La girata ottiene 474.000 spettatori con il 3,7%. Sul Nove The Best of Aldo, Giovanni e Giacomo raduna 359.000 spettatori (2,9%).

Access Prime Time, dati del 30 agosto

Su Rai1 Techetechetè arriva a 2.451.000 spettatori (16,4%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.396.000 spettatori pari al 16%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.141.000 spettatori (7,6%). Su Rai3 Un Posto al Sole appassiona 1.070.000 spettatori (7,1%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 673.000 spettatori e il 4,5% nella prima parte e 822.000 spettatori e il 5,6% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 918.000 spettatori (6,1%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 480.000 spettatori pari al 3,2%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 580.000 spettatori (3,9%).

Ascolti tv Preserale, dati del 30 agosto

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 1.894.000 spettatori pari al 19,7%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.844.000 spettatori pari al 23,8%. Su Canale5, in replica, The Wall – I Protagonisti ha intrattenuto 1.163.000 spettatori (12,8%), mentre The Wall ha convinto 1.991.000 spettatori (17,6%). Su Rai2, dopo TG2 Flash (386.000 – 4,6%) e TGSport Sera (444.000 – 5,2%), le Paralimpiadi 2024, dalle 18:46 alle 20:55, totalizzano un netto di 742.000 spettatori e il 5,3%.

Nel dettaglio: Nuoto 498.000 (5,5%), Atletica Leggera 538.000 (5,5%), Nuoto 592.000 (5,4%), Atletica Leggera 596.000 (5%), Taekwondo 600.000 (4,7%), Nuoto 604.000 (4,6%), Pallavolo 678.000 (4,6%), Taekwondo 1.012.000 (6,8%). Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 282.000 spettatori (2,8%) e FBI: Most Wanted raccoglie 484.000 spettatori (3,7%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.788.000 spettatori (14,2%). A seguire Blob segna 710.000 spettatori (5,2%) e Caro Marziano 677.000 spettatori (4,7%). Su Rete4 Terra Amara interessa 496.000 spettatori (3,6%). Su La7 Padre Brown raduna 118.000 spettatori pari all’1.1%. Su Tv8 4 Hotel ha conquistato 223.000 spettatori (1,8%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 397.000 spettatori con il 3%.