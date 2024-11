Fonte: IPA Fabio Fazio

Ultima domenica di novembre all’insegna delle novità in tv. Gli ascolti rivelano com’è andata la serata, con Fabio Fazio e Che tempo che fa che sfidano il film Ennio Doris – C’è anche domani, in prima visione su Canale5. Su Rai1 è invece andato in onda uno dei film della serie Purché finisca bene, intitolato Una villa per due, mentre su Italia1 abbiamo assistito alle nuove inchiesta proposte da Le Iene.

Su Rete4 è invece tornato in onda Zona bianca, con la conduzione di Giuseppe Brindisi, mentre su Rai3 abbiamo assistito a una nuova puntata di Report che in questa stagione sta facendo registrare ottimi ascolti. Su Rai2, dopo gli ottimi ascolti ottenuti dalle ATP Finals che hanno visto trionfare Jannik Sinner, è tornato il consueto appuntamento con 9-1-1. Sul Nove, invece, abbiamo assistito a una nuova puntata di Che tempo che fa che ha ospitato Gigi Buffon e Ilaria D’Amico – sposi novelli – ed Elodie. Ma chi ha vinto la sfida degli ascolti tv?

I dati d’ascolto del 24 novembre sono disponibili dalle ore 10