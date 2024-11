Ascolti tv del 12 novembre, il Grande Fratello si scontra con Sinner

Fonte: IPA Alfonso Signorini

La serata televisiva di martedì 12 novembre è all’insegna del grande sport e dell’intrattenimento. Il Grande Fratello di Alfonso Signorini su Canale 5, che ha cambiato giorno, si è scontrato con Sinner sceso in campo contro Fritz per i Nitto ATP Finals, in onda su Rai 2. Ma il cambio-palinsesto gli ha giovato perché ha ottenuto il podio dello share.

Inevitabilmente gli ascolti tv fanno scintille. Pensare che il Grande Fratello si è scambiato con La Talpa per non competere con la fiction di Rai 1, L’amica geniale 4. In ogni caso Signorini ha cercato di tenere alto lo share con l’ingresso di Stefano Tediosi e poi a tenere banco è stata la vicenda di Enzo Paolo Turchi.

Il resto della programmazione ha visto su Rai 1 il film The Help con Emma Stone. E Amore Criminale su Rai 3, dove Veronica Pivetti ha raccontato la storia di Alessandra Matteuzzi. Lei e Giovanni si conoscono su Facebook, e l’arrivo del ragazzo stravolge la sua vita. Giovanni, infatti, si rivela geloso e controllante, ma Alessandra scambia per amore e attenzioni le continue richieste che lui avanza per controllarla. In poco tempo, il controllo diventa asfissiante.

Su Rete 4 Bianca Berlinguer è tornata con È sempre Cartabianca: al centro della puntata lo scontro tra maggioranza e opposizione sui temi caldi della politica e dell’economia: le divisioni più profonde riguardano i fondi destinati alla sanità, ormai una vera e propria emergenza per il nostro Paese, proprio come la questione abitativa e il lavoro povero, una condizione che coinvolge milioni di italiani.

Su Rai 1 The Help è seguito da 2.014.000 spettatori pari al 12.3% di share. Su Canale5 Grande Fratello – con l’abbandono di Enzo Paolo Turchi – conquista 2.313.000 spettatori con uno share del 17.9%. Su Rai2 – dalle 20:40 alle 22:29 – il Tennis con l’incontro Sinner-Fritz delle ATP Finals intrattiene 2.111.000 spettatori pari al 10.1%.

Su Italia1 Die Hard: Un buon giorno per morire incolla davanti al video 946.000 spettatori (5.6%). Su Rai3 Amore Criminale è seguito da 1.025.000 spettatori e il 5.6%. Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 613.000 spettatori (4.2%). Su La7 DiMartedì ottiene 1.566.000 spettatori e il 9.3%. Su Tv8 la nuova edizione di X Factor in chiaro ottiene 554.000 spettatori con il 3.5% (replica di seconda serata: 134.000 – 2.9%). Sul Nove Comedy Match diverte 370.000 spettatori (2.1%).

Access Prime Time, dati del 12 novembre

Su Rai1 Cinque Minuti conquista interessa 4.434.000 spettatori (21.3%), mentre Affari Tuoi raduna 5.331.000 spettatori (24.6%). Su Canale5 Striscia la Notizia è seguita da 2.898.000 spettatori pari al 13.4%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.244.000 spettatori con il 5.9% (primo episodio: 1.120.000 – 5.4%, secondo: 1.387.000 – 6.4%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.241.000 spettatori (5.9%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.487.000 spettatori (6.8%).

Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 1.135.000 spettatori e il 5.4% nella prima parte e 944.000 spettatori e il 4.3% nella seconda parte. Su La7 Otto e mezzo interessa a 1.644.000 spettatori e il 7.6%. Su Tv8 100% Italia gioca con 429.000 spettatori (2%). Sul Nove Chissà Chi è raccoglie 404.000 spettatori con l’1.9%, nella prima parte di 12 minuti, e 497.000 spettatori con il 2.3%, nella seconda parte di durata maggiore.

Ascolti tv Preserale, dati del 12 novembre

Su Rai1 L’eredità, la sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di spettatori pari al 3.035.000 spettatori pari al 20.9%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.197.000 spettatori pari al 23.9%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.624.000 spettatori (19.8%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.751.000 spettatori (22.6%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (570.000 – 4.6%) Medici in Corsia totalizza 350.000 spettatori con il 2.2%, nel primo episodio, e 493.000 spettatori con il 2.6%, nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 342.000 spettatori (2.4%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 377.000 spettatori (2.2%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.819.000 spettatori (15.5%). A seguire Blob segna 1.211.000 spettatori (6.2%) e Nuovi Eroi sigla 1.046.000 spettatori (5.1%).

Su Rete4 La Promessa appassiona 963.000 spettatori (5%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 269.000 spettatori pari all’1.7%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 440.000 spettatori (2.5%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 274.000 spettatori con il 2.1%, mentre Don’t Forget the Lyrics segna 458.000 spettatori con il 2.4%.