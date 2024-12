Anticipazioni X Factor del 5 dicembre: tempo di finale a Napoli

Tutto pronto per la finale di "X Factor 2024": i 4 finalisti arrivano a Napoli per una serata in 3 manche con due ospiti d'eccezione

X Factor 2024 arriva alle sue battute finali. Il talent di Sky è pronto ad accogliere gli spettatori in un evento che vede i quattro talenti rimasti in gara mettercela tutta per portare a termine e vincere il lungo percorso canoro che li ha visti protagonisti.

In una cornice incredibile come quella di Piazza del Plebiscito a Napoli, Giorgia, insieme ai quattro giudici di questa edizione, regala una serata ricca di emozioni che vedrà Mimì, i Les Votives, i Patagarri e Lorenzo Salvetti protagonisti di una serie di manche da gustarsi tutte d’un fiato. Ecco cosa vedremo nella serata finale di giovedì 5 dicembre.

“X Factor”, le anticipazioni della finale del 5 dicembre

Grandissima attesa per la serata finale di X Factor 2024 che il 5 dicembre ci porta a Piazza del Plebiscito, a Napoli, per scoprire chi tra Mimì, Lorenzo Salvetti, i Patagarri e i Les Votives potrà festeggiare come vincitore di questa edizione.

Sull’enorme palco a di X Giorgia, conduttrice di questa edizione, accoglierà i protagonisti dell’ultima serata dello show insieme ai giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi in una serata composta da 3 tesissime manche.

Oltre alla sfida, sul palco vedremo anche due ospiti incredibili. Il primo, internazionale, è Robbie Williams, che dopo essere già stato ospite in alcune edizioni passate, torna a X Factor a cantare e a presentare Better man, il nuovo film di Michael Gracey sull’incredibile storia dell’inizio della sua carriera, che si preannuncia come uno degli eventi più attesi della stagione cinematografica nelle sale italiane il 1° gennaio.

Non può mancare, poi, Gigi D’Alessio, che sale sul palco per rendere omaggio alla sua Napoli, città che lo ha visto diventare uno dei cantanti partenopei più amati d’Italia. Durante la serata vedremo anche i frutti di dell’incredibile direzione artistica di Laccio e Shake con 60 artisti tra cui un corpo di ballo composto da 40 ballerini.

Le manche della finale di “X Factor 2024”

Tornando alla gara, i 4 finalisti dovranno misurare il loro talento su 3 diverse manche. La prima, libera, è intitolata My song e ha permesso loro di scegliere il proprio brano, portando sul palco un pezzo che potesse rappresentarli al meglio.

La squadra di Achille Lauro, unica ad arrivare in finale senza eliminazioni, ha le idee molto chiare. Lorenzo Salvetti propone Cosa mi manchi a fare, enorme successo di Calcutta.

I Patagarri hanno invece optato per un ritorno alla cinematografia scegliendo Cam-Camini’, canzone cantata da Oreste Lionello, Tina Centi, Sandro Acerbo e Liliana Sorrentino e colonna sonora di Mary Poppins. Una scelta che come spiegato dagli stessi artisti, li riavvicina alle origini e ricorda un po’ la loro indole da Aristogatti.

Ultimi, ma non per importanza, i Les Votives, che si misurano con l’incredibile voce di Adele in una cover di Someone Like You. Mimì, unica concorrente della squadra di Manuel Agnelli, porta invece la leggendaria Because The Night di Patti Smith.

La seconda manche vedrà invece i ragazzi impegnati in un medley formato di Best of: le quattro canzoni che, secondo i loro giudici, hanno catturato al meglio la loro personalità all’interno della gara.

Nella terza e ultima manche, invece, gli artisti riporteranno alle orecchie degli ascoltatori i propri inediti: Dove si va per Mimì, Monster per i Les Votives, Caravan per i Patagarri e Mille concerti per Lorenzo Salvetti. Alla fine delle tre manche, la busta letta da Giorgia decreterà il vincitore ufficiale.

Dove e quando vedere la finale di “X Factor 2024”

La finale di X Factor è prevista per la serata di giovedì 5 dicembre alle ore 21:00 su Sky Uno e in streaming su Now. Il programma può anche essere seguito in simulcast in chiaro su TV8.

A partire dalle 20, prima dello show, Gianluca Gazzoli tiene compagnia con l’Ante Factor: una puntata speciale tra ospiti e sorprese che avvicina alle emozioni degli ultimi minuti prima della finale.