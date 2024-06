Fonte: IPA Federica Sciarelli

Questa sera mercoledì 5 giugno 2024 Chi l’ha visto torna in onda con una nuova puntata: il programma condotto da Federica Sciarelli si concentra sul caso Willy Branchi, il 18enne che è stato ucciso e abbandonato sulla riva del Po 35 anni fa. Una lettera anonima potrebbe fare maggiore chiarezza sul caso. Nel corso della puntata, come sempre sono approfonditi i fatti di cronaca del momento.

Chi l’ha visto?, i casi del 5 giugno 2024: Willy Branchi

Sono due i casi di cronaca trattati nella puntata del 5 giugno 2024 di Chi l’ha visto. Come dimenticare la vicenda di Willy Branchi, il 18enne che è stato ritrovato nella notte tra il 29 e il 30 settembre 1988: sono trascorsi 35 anni da allora, da quel momento in cui il ragazzo è stato brutalmente ucciso con una pistola da macello, e il corpo è stato ritrovato sulla riva del Po a Goro. Per l’omicidio di Vilfrido ‘Willy’ Branchi, è stato prima imputato e poi assolto – per mancanza di prove – Valeriano Forzati.

La redazione di Chi l’ha visto ha ricevuto una lettera anonima, nuovi documenti e testimonianze mai condivise prima: nella puntata, si cerca di fare luce su quanto successo a Branchi. Sono state molte le piste seguite nel corso degli anni, tra cui droga e omicidio per rapina. Secondo gli inquirenti, Branchi potrebbe non essere stato ucciso da una sola persona. Del caso se ne è occupato anche Antonino Monteleone in un podcast, il giornalista de Le Iene e conduttore, secondo cui “il segreto di questo omicidio è un segreto molto più grande e riguarda tante persone”.

Il caso Carmine Zurlo

Il secondo caso che viene trattato nella puntata di Chi l’ha visto di stasera riguarda Carmine Zurlo. Dal 14 marzo 2022, non si hanno più notizie di lui. A più di due anni dalla scomparsa, la famiglia non ha mai perso le speranze e il caso è spesso stato affrontato nel programma di Federica Sciarelli. In trasmissione, un appello della mamma e della sorella per sollecitare chiunque sappia qualcosa a parlare e fare chiarezza su quanto accaduto.

Una vicenda difficile: l’ultimo messaggio di Zurlo è un buongiorno. Il ragazzo stava per diventare padre e la fidanzata Diamante aveva rivelato in passato il sogno di sposarsi. “Mi ha mandato un messaggio alle 7 e mi ha chiesto se andava tutto bene. Da mezzogiorno in poi gli ho mandato dei messaggi che non gli sono arrivati”, aveva spiegato la fidanzata nel 2022 al programma della Sciarelli. “Poi l’ho chiamato a mezzogiorno, ma il telefono risultava spento”. Nel passato di Carmine problemi con la giustizia che, però, erano stati risolti. “Lavorava ed era tranquillo”, aveva aggiunto la sorella di Carmine.

Quando e dove va in onda

A partire dalle 21,20 stasera 5 giugno 2024 su Rai3, Federica Sciarelli torna con una nuova puntata di Chi l’ha visto. Il programma può essere seguito in televisione in diretta o sul canale ufficiale di RaiPlay. Sui social, rimane come punto di riferimento il tag #chil’havisto, dove commentare i casi durante la diretta. La puntata può essere recuperata nei giorni successivi, con il servizio on demand di Rai.