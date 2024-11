Alberto Urso, il nuovo singolo: testo e significato di Atlantide

Fonte: IPA Alberto Urso

Grande attesa per il ritorno da solista di Alberto Urso, il cantante dagli occhi di ghiaccio che ha conquistato il mondo con il progetto The Tenors. Il brano, Atlantide, è in rotazione radiofonica dal 1° novembre e segna il ritorno dell’artista in Italia dopo il lungo tour internazionale che l’ha visto calcare il palcoscenico di oltre 150 concerti tra gli Stati Uniti e il Canada. Il singolo è inoltre l’apripista del nuovo progetto discografico che uscirà nel 2025 e che si trova attualmente in lavorazione.

Esce Atlantide, il nuovo singolo di Alberto Urso: il significato

La carriera di Alberto Urso è decollata dopo la vittoria ad Amici di Maria De Filippi nel 2019, dove si era fatto notare per la sua voce potente che abbraccia le note del genere pop-lirico. Da qui, le prime esperienze sul territorio nazionale, come il Festival di Sanremo con Il Sole ad Est e il successo internazionale in cui si contano anche diverse collaborazioni di prestigio come quelle con Katherin Jenkis e Russell Crowe.

Del 2022 è invece la sfida oltre il confine: si unisce infatti al gruppo canadese The Tenors che lo porta a esibirsi sui palchi mondiali più ambiti tra cui la Hollywood Bowl di Los Angeles, alla Royal Albert Hall di Londra e al Radio City Music All di New York con Lang Lang, dove eseguono musica Disney in collaborazione con Disney World.

Il nuovo singolo, in airplay radiofonico dal 1° novembre, è un invito all’amore. Il racconto è quello di una storia d’amore presentata in una chiave inedita e moderna, tra melodie dal sapore internazionale e quella voce intensa che mancava da troppo tempo. Alberto Urso si regala questo brano con il quale riscopre le atmosfere di un tempo ma che mantiene l’esperienza fatta in questi anni, fondamentale per la sua carriera in continua ascesa.

Il testo

Prendo il cielo fra le mani qui seduto sulla spiaggia

aspettando che domani tu mi tenga fra le braccia

e il tuo sguardo che mi chiama, ma mi sfuggi fra le dita

come chi non sa nuotare, ma si tuffa nella vita

sono stato in equilibrio tra l’inferno e il tuo sorriso

sono stato chiaramente il mio miglior nemico

aspettavo l’occasione per guardarmi dritto in faccia

e cercare nel mio cuore una tua traccia

Ma adesso che sei con me ho voglia di vivere

sembriamo le onde che si muovono libere

come le note di questa canzone fino ad Atlantide

Tutto sembra avere senso mentre viaggio controvento

ho bisogno di realtà per sentirmi vivo dentro

ma tutto ciò che hai, anche quello che hai già perso

perché tu sei la mia casa e io ti aspetto

Ma adesso che sei con me ho voglia di vivere

sembriamo le onde che si muovono libere

come le note di questa canzone fino ad Atlantide

come le note di questa canzone fino ad Atlantide

Ma adesso che sei con me ho voglia di vivere

sembriamo le onde che si muovono libere

come le note di questa canzone fino ad Atlantide

come le note di questa canzone fino ad Atlantide