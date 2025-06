Al Bano accusato di body shaming per la fan svenuta al concerto: “Polemiche assurde”

Fonte: IPA Al Bano

“L’ironia è il sale della vita”. Con queste parole, Al Bano replica alle accuse di body shaming dopo che una donna è svenuta al suo concerto a Carbonia. Ma facciamo un passo indietro: sabato 7 giugno, Al Bano si è esibito in piazza Roma a Carbonia, per la 29esima edizione de Il Sulcis Iglesiente Espone. Durante l’evento, una donna è svenuta: i soccorsi sono stati chiamati subito e Al Bano ha provato a rianimarla chiamando il suo nome (Deborah, n.d.r.) a suon di acuti. Poi la ‘battuta’: “Una piccola cura dimagrante ci starebbe bene”.

Al Bano replica alle accuse di body shaming per la fan svenuta al concerto

L’imprevisto al concerto di Al Bano è stato definito “surreale” da molte testate. Una serata che è diventata “singolare”, con la dovuta preoccupazione nei confronti di una donna che, a un certo punto, si è accasciata al suolo. I soccorsi sono stati tempestivi, così come è stata veloce la polemica che ne è seguita. Dal palco, l’artista di Cellino San Marco non è rimasto in silenzio, ma ha fatto delle battute di spirito, arrivando poi a intonare il nome della donna per svegliarla.

“Ho capito perché è caduta, perché non c’è Fausto Leali. (…) Deborah! Svegliati! Vieni qui Deborah”, il video dell’accaduto è diventato virale sui social, così come la frase sulla dieta dimagrante ha scatenato diverse polemiche. Così Al Bano ha scelto di affidare la sua replica all’Adnkronos: “L’ironia è il sale della vita, ci stanno quelli che non lo capiscono e mi dispiace per loro. Ormai sui siti montano polemiche solo per fare qualche click in più, polemiche basate sul nulla e lo fanno anche a costo di infamare una persona. L’importante è che il pubblico non abbocchi facilmente”.

Come sta la donna svenuta al concerto di Al Bano

La signora si è ripresa poco dopo essere svenuta al concerto di Al Bano, e quest’ultimo ha commentato in modo “ironico”, a suo dire, cercando di sdrammatizzare dopo il grande spavento. “Deborah non vorrei aggiungere nient’altro ma una piccola cura dimagrante ci starebbe bene. Io la sto facendo. Ti vogliamo bene”, queste le parole di Al Bano da cui è scaturita la polemica. “La signora ha sorriso alla battuta, non ho offeso nessuno, ho anche detto che io stesso sto facendo una dieta, dove sta l’offesa?”. La figlia della donna, sotto un post di Repubblica sui social, ha intanto fatto sapere che la madre sta bene. “Grazie a tutti per la sensibilità e la comprensione, per fortuna mia madre sta bene”. Ha aggiunto, inoltre, di essere rimasta malissimo per l’accaduto, in un altro commento.

Intanto, Al Bano è fermo delle sue convinzioni: “Non appena la signora si è sentita male ho bloccato il concerto, ho aspettato che tutto si risolvesse, l’ho fatta entrare in una zona protetta e mentre la soccorrevano ho diretto persino il traffico. Ma cosa deve fare di più un persona?”. Ha aggiunto che il pubblico ha capito la sua battuta – in piazza c’erano 10mila persone – ma sui social si racconta un’altra storia: molti, secondo i presenti, sono rimasti attoniti di fronte a una battuta così personale. Ed è così che si è arrivati alle accuse di body shaming.