Affari Tuoi non va in onda stasera 14 novembre: perché cambia la programmazione

La puntata di Affari Tuoi prevista per stasera, 14 novembre, non andrà in onda. Rai 1 ha modificato il palinsesto

Fonte: IPA Stefano De Martino

La serata televisiva di giovedì 14 novembre si presenta diversa dal solito per i tanti fan di Affari Tuoi, lo storico game show di Rai 1 condotto con grande successo da Stefano De Martino. Stasera, infatti, il celebre “gioco dei pacchi” non sarà trasmesso, lasciando spazio a una programmazione speciale.

La scelta della Rai: la partita Italia-Belgio al posto di Affari Tuoi

La decisione di sospendere momentaneamente Affari Tuoi per trasmettere la partita di calcio tra Italia e Belgio si inserisce nella strategia di Rai 1 di garantire la massima copertura a eventi sportivi di grande richiamo. L’incontro, valido per la Nations League, sarà trasmesso in diretta da Bruxelles, con il calcio d’inizio previsto per le 20:45, poco dopo la fine del Tg1.

La Nazionale italiana, guidata da Luciano Spalletti, affronterà i Diavoli Rossi in un match che potrebbe consolidare il primo posto dell’Italia nel gruppo. Dopo un pareggio per 2-2 nell’ultima partita, gli Azzurri puntano a una vittoria per continuare il percorso verso la fase finale della competizione UEFA.

Il pre-partita inizierà alle 20:30, anticipando così di qualche minuto la consueta fascia oraria di Affari Tuoi, che normalmente va in onda nell’access prime time di Rai 1. Gli spettatori affezionati al gioco dei pacchi dovranno quindi attendere il ritorno del programma, che sta riscuotendo un enorme successo grazie alla conduzione di Stefano De Martino, ormai volto consolidato del palinsesto Rai e molto amato dal pubblico.

Stefano De Martino e il successo di Affari Tuoi

Affari Tuoi, storicamente un format molto seguito, ha saputo rinnovarsi con l’arrivo di Stefano De Martino, che ha portato nuova freschezza e uno stile personale che ha conquistato gli spettatori.

Sotto la sua guida, il programma continua a macinare ascolti straordinari, con una media di oltre un milione e mezzo di spettatori per ogni puntata e share da record per la fascia oraria dell’access prime time. De Martino, con il suo carisma e il suo modo affabile, è riuscito a dare al format una nuova identità, mantenendo vivo l’interesse per questo gioco che unisce tensione, fortuna e un pizzico di strategia.

La dedica speciale di Stefano De Martino al “Dottore” con “Rossetto e Caffè”

Durante una delle recenti puntate di Affari Tuoi, Stefano De Martino ha sorpreso il pubblico con un momento inaspettato e divertente, dedicando il brano Rossetto e Caffè di Sal Da Vinci al Dottore, Pasquale Romano, che accompagna il conduttore in ogni puntata come figura di riferimento e “spalla” telefonica

La canzone, già diventata un tormentone su TikTok e amatissima sui social, è stata scelta da De Martino per creare un momento leggero e giocoso tra un pacco e l’altro, aggiungendo un tocco di ironia e complicità al rapporto tra lui e il Dottore.

La frase scherzosa “Tu chiama e je corro addò te” è risuonata con simpatia, facendo sorridere il pubblico e consolidando l’alchimia che caratterizza il game show e lo rende così speciale. Questo piccolo gesto di affetto e ironia ha mostrato un lato ancora più caloroso e umano di De Martino, sempre pronto a coinvolgere il suo pubblico e a rendere ogni puntata di Affari Tuoi un evento unico.