Il rosmarino rafforza la memoria: preparati agli esami con questo rimedio naturale

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: iStockPhotos

Stress, ansia e poche ore di sonno: affrontare gli esami e tenere alta la concentrazione non è sempre semplice. Un aiuto può arrivare dal rosmarino, un rimedio eccezionale per rafforzare la memoria e aiutare gli studenti a trascorrere ore sui libri, favorendo l’apprendimento.

Il rosmarino per migliorare la memoria

Le proprietà straordinarie del rosmarino sono note sin dall’antichità. Basti pensare che gli studenti nell’Antica Grecia si preparavano agli esami e li sostenevano indossando delle corone di rosmarino. Mentre Shakespeare nell’Amleto, prendendo ispirazione dal sapere popolare, faceva dire a Ofelia: “Ecco del rosmarino, questo è per il ricordo”.

Le proprietà del rosmarino legate alla memoria sono state dimostrate anche scientificamente. Una ricerca della Northumbria University ha infatti analizzato l’efficacia di questa pianta aromatica nei processi di apprendimento e mnemonici. Secondo gli scienziati infatti annusare il rosmarino permette di migliorare la memoria aumentandola del 5-7%. La ricerca è stata effettuata in alcune scuole inglesi dove le aule sono state cosparse, a campione, con l’odore del rosmarino. Le classi che erano state esposte a questo aroma particolare hanno affrontato meglio gli esami rispetto a chi non aveva ricevuto tale “aiuto”. Gli studi sul tema ad oggi sono ancora in atto. Per gli esperti comunque il rosmarino agirebbe sulla memoria a lungo termine, inviando al cervello degli input olfattivi che ne migliorerebbero le performance.

I benefici del rosmarino

Ricco di benefici, il rosmarino non è utile solamente per la memoria. Il suo alto quantitativo di calcio, ad esempio, lo rende un toccasana per ossa e denti. Contiene inoltre una quantità rilevante di potassio, utile per tenere sotto controllo la pressione del sangue. Usalo per fare il pieno di vitamina C e antiossidanti, ideali per rafforzare il sistema immunitario, e per assumere i folati che proteggono il sistema nervoso.

Ma i benefici del rosmarino non finiscono qui. Questa pianta è ricchissima di fibre, ideali per favorire il funzionamento dell’intestino, combattere la stitichezza e migliorare l’assorbimento di zuccheri e colesterolo. Rappresenta inoltre un’ottima fonte di magnesio, sostanza ottima per produrre energia e tenere la glicemia sotto controllo.

Come sfruttare il rosmarino (prodotti e usi)

Vuoi sfruttare il potere del rosmarino per aumentare concentrazione e memoria? Questa pianta aromatica si può utilizzare in tantissimi modi differenti in base alle tue necessità.

Per rilassarti e fare il pieno dei benefici del rosmarino, sfrutta il potere dell’aromaterapia, usando l’olio essenziale. Su Amazon puoi trovare l’olio essenziale puro al 100%, ottenuto con la distillazione in corrente di vapore oppure con spremitura a freddo. Diluisci una goccia nel diffusore d’ambiente ogni metro quadro dell’ambiente.

Rosmarino essiccato Rosmarino per miscele di tè e tisane

Vuoi sorseggiare una tisana durante lo studio? Per dare un boost alla tua memoria prepara una bevanda a base di rosmarino. Versa 2 cucchiaini di composto in una tazza di acqua bollente da 250 ml e copri tutto per 5-10 minuti, lasciando in infusione. E se ti avanza puoi usare questo rosmarino essiccato anche per condire il pollo, le patate oppure il pesce, rendendo deliziosi (e perfetti per la memoria) i tuoi piatti.

Offerta Rosmarino liquido spray Rosmarino in formato spray

Cerchi una soluzione più smart per le tue sessioni di studio? Lo spray si può tenere in borsetta e utilizzare in base alla necessità. La confezione da 10 ml è tascabile e super pratica, con un effetto immediato. Puoi spruzzare l’olio spray direttamente in bocca oppure aggiungerlo all’acqua per realizzare una bevanda aromatizzata. Bastano solo sei spruzzi per un a bottiglia da un litro.

Non solo rosmarino: le alternative

Non solo rosmarino: esistono tantissime alternative perfette per aumentare la memoria e regalarti concentrazione. Fra i rimedi più famosi c’è senza dubbio il ginkgo biloba. Si tratta di una pianta efficace per favorire la memoria e un integratore naturale molto apprezzato. Consente infatti di migliorare il microcircolo al livello cerebrale, attivando il cervello durante le sessioni di studio. Ne basta poco per stimolare le sinapsi neuronali, alimentando l’afflusso di sangue al cervello.

Prova la versione in capsule di questa pianta, sommata al potere di bacopa, caffeina, tè verde, reishi e vitamine del Gruppo B. Le compresse sono certificate vegan in clorofilla vegetale. Il risultato? Stimola l’attività cerebrale, favorendo la memoria, la concentrazione e l’apprendimento.

Brahmi in polvere Bio Brahmi in polvere per preparare frullati e tisane

Conosciuta come pianta della memoria, la bacopa monnieri (detta anche brahmi) arriva dall’India ed è un rimedio per aumentare lucidità cognitiva e memoria. Agisce infatti direttamente sui neuroni, regalando energia a chi la assume. Provala come ingrediente per realizzare frullati e smoothies energetici prima di iniziare a studiare.

Tè di equiseto Equiseto puro al 100% e naturale per la preparazione di tè

Per chi adora le tisane e vuole migliorare la memoria l’ideale è una tisana a base di equiseto. Questa pianta aiuta memoria e concentrazione, proprio come il rosmarino, e si può assumere durante la giornata per migliorare le proprie performance. Per preparare il tè, versa due cucchiaini in una tazza di acqua bollente (250 ml) e lasciare agire per 10-15 minuti.

Il ginseng, conosciutissimo come rimedio della medicina cinese tradizionale, è una radice utile per chi soffre di stanchezza e mancanza d’attenzione. Agisce come un tonico, regalando enorme energia vitale e rafforzando la concentrazione. Un vero e proprio boost per gli studenti che sono impegnati nella preparazione di esami. Questa versione in fiale della Matt è ad alta concentrazione. Consumane una ogni mattina da sola oppure diluita nell’acqua per scoprirne tutti i benefici.

Offerta Tè Verde in foglie Foglie di Tè Verde in sacchetto

Il tè verde è un ottimo rimedio per favorire memoria e concentrazione, aumenta infatti le funzioni cognitive e ti regala nuova energia. Numerosi studi scientifici hanno dimostrato che l’assunzione quotidiana di tè verde stimola la memoria a breve termine e aumenta la connettività fra le varie aree cerebrali. In più combatte la degenerazione cellulare e contrasta lo stress ossidativo e l’azione dei radicali liberi.

Su Amazon si può trovare in tantissimi formati, il più apprezzato è quello in foglie, ideale per preparare il tè ogni giorno con il metodo tradizionale e fare il pieno di benessere. Usa un cucchiaino per tazza, aggiungendo acqua bollente e facendo attenzione a versarla direttamente sulle foglie. Lascia in infusione per 2-3 minuti al massimo, poi elimina le foglie. Prepara il tuo tè verde ogni volta che vuoi, bevendolo caldo oppure freddo, preparato in precedenza, poi mettilo in frigo e sorseggialo durante la giornata.