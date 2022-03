Drenanti e snellenti: i bendaggi alle gambe diventano fai da te

Drenanti, snellenti, ma sopratutto super efficaci: i bendaggi alle gambe diventano fai da te. Un modo per prendersi cura della bellezza direttamente a casa e senza dover ricorrere a un professionista, risparmiando tempo (e denaro), ma ottenendo gli stessi risultati.

Perché dovresti provare i bendaggi alle gambe

L’aumento delle temperature e la ritenzione idrica mettono le nostre gambe a dura prova. Spesso le percepiamo come gonfie e pesanti, un fastidio che si può contrastare in modo efficace grazie ai bendaggi drenanti.

Questo trattamento di bellezza naturale sfrutta il potere di fasce di cotone imbevute con principi attivi in grado di stimolare lo smaltimento dei liquidi non solo sulle gambe, ma anche su cosce e addome.

Dove comprarli

I bendaggi alle gambe fai da te permettono di provare questo trattamento direttamente a casa a prezzi convenienti. Su Amazon si trovano numerose soluzioni in base alle esigenze e ai risultati che si vogliono raggiungere.

Al sale dell’Himalaya

Questi bendaggi estetici professionali sono utili per gambe, pancia, fianchi e glutei. Svolgono un’azione anticellulite, rimodellante e drenante. Non contengono parabeni e siliconi, sono cruelty free e sono arricchiti da sale rosa dell’Himalaya, caffeina e alghe brune. Nella confezione si può trovare un pantalone in cartene in omaggio e due bende monouso lunghe 10 metri ciascuna.

Offerta Bende anticellulite e drenanti al sale dell'Himalaya Bendaggi Estetici Professionali Riducenti per Gambe, Pancia e Fianchi

Riducenti a effetto freddo

I bendaggi alle gambe effetto freddo sono l’ideale per eliminare gli inestetismi su pancia gambe e glutei, regalando risultati visibili da subito. Il prodotto è imbevuto con estratti naturali e vegani, fra cui menta piperita ed edera ippocastano per combattere gli accumuli di grasso. L’utilizzo viene reso più semplice grazie ai pantaloni in cartene che si possono trovare nella scatola.

Offerta Natural beauty line bendaggio anticellulite Bende riducenti a freddo con effetto drenante

In formato leggings

I leggings snellente Guam sono un’ottima soluzione per chi non ha mai utilizzato i bendaggi classici. Contengono alghe marine guam microincapsulate, migliorano la microcircolazione cutanea, riducono la cellulite e aumentano la tonicità della pelle. Sono ottimi per avere un’epidermide più elastica, liscia e soda, contrastando inestetismi e adiposità. Il leggings si adatta facilmente alla forma del corpo e sotto si può indossare la biancheria intima.

Offerta Leggings Guam Leggings snellenti con alghe marine guam

Come usarli

I bendaggi alle gambe non sono altro che garze imbevute con sostanze attive. Sono pronti all’uso e facilissimi da usare, inoltre regalano un effetto che è persistente e immediato. Hanno infatti una doppia efficacia che deriva dalla compressione delle bende e dall’azione linfodrenante dei suoi “ingredienti”.

Come usarli? Per prima cosa è necessario srotolare le bende e avvolgerle su tutta la gamba. Si parte dal piede, applicando leggere pressioni a caviglie, ginocchio e inguine per far aderire bene. L’operazione va ripetuta su entrambe le gambe. In seguito basterà lasciare agire per il tempo necessario e infine rimuovere le bende.

Per aumentare l’efficacia, prima dei bendaggi potrebbe essere utile utilizzare un peeling o uno scrub corpo per eliminare le impurità e le cellule morte. In questo modo la pelle sarà più attiva e pronta ad accogliere i principi contenuti nelle bende. Terminato il trattamento basterà effettuare una doccia con dell’acqua tiepida.