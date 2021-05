Bye bye plastica! 10 oggetti utili e green da avere per una vita ecosostenibile e senza sprechi

editato in: da

Molte nostre piccole azioni quotidiane hanno un impatto negativo sull’ambiente, anche se non ce ne accorgiamo. Prendere consapevolezza di questo e modificare le nostre abitudini diventa così fondamentale per preservare il mondo in cui viviamo. È sufficiente adottare piccoli accorgimenti per dare una svolta significativa al modo in cui il nostro passaggio sulla Terra lascia la sua impronta.

Si parla molto, ad esempio, dell’importanza di fare attenzione allo spreco di acqua, così come della necessità di ridurre le emissioni di CO2 prediligendo la bici o una bella passeggiata a piedi piuttosto che mezzi di trasporto inquinanti. In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, che ricorre il 5 giugno 2021, possiamo dare il nostro fondamentale contributo iniziando a scegliere in maniera oculata quali prodotti acquistare per la nostra routine quotidiana. Dai prodotti per la pulizia a quelli di bellezza, passando per gli utensili che tutti noi abbiamo in cucina: l’uso della plastica è una scelta piuttosto comune, ma non certo la migliore in ottica ecosostenibile. Quali sono le alternative green per preservare l’ambiente?

In cucina siamo soliti usare molta plastica: basti pensare alla pellicola che viene comunemente utilizzata per conservare gli alimenti in frigo, una volta aperti. Una soluzione alternativa? Gli involucri in cera d’api, tessuti a mano in cotone e realizzati al 100% con materiali organici. È sufficiente ammorbidirne uno con il calore delle proprie mani e usarlo proprio come fosse della pellicola per alimenti: mentre si raffredda, sigilla ermeticamente il suo contenuto. Il set di Cambiani è composto da 8 pratici involucri di diverse dimensioni, adatti ad ogni evenienza.

Frutta e verdura vengono spesso venduti in imballaggi di plastica, ma con i sacchetti in rete composti al 100% di cotone organico è possibile ridurre l’impatto ambientale dei nostri rifiuti. Il set, contenente 10 buste di diverse dimensioni, è ottimo per qualsiasi esigenza: i sacchetti sono ripiegabili e comodissimi da portare con noi durante la spesa, inoltre, sono lavabili in lavatrice per garantire il massimo dell’igiene.

Le classiche cannucce in plastica sono certamente molto comode, ma costituiscono uno spreco enorme e producono molti rifiuti. Oggi sono disponibili molte alternative, come le cannucce in metallo o in vetro perfettamente riutilizzabili. Perché non optare anche per le cannucce commestibili? Completamente biodegradabili, sono la scelta ideale per dare un tocco speciale a qualsiasi party: 100% vegan, non producono alcuno scarto e resistono a liquidi – anche ad alta temperatura – fino a 60 minuti.

Nessuna lavastoviglie potrà mai eliminare completamente la presenza di spugne usa e getta in cucina: utilissime per lavare al volo qualsiasi cosa, ma anche per pulire i piani di lavoro, sono oggetti immancabili. Possiamo però fare una scelta ottima per l’ambiente, acquistando spugne in luffa 100% biodegradabili, completamente naturali. Immerse in acqua, diventano rapidamente morbide e perfette per pulire a fondo, inoltre hanno una lunga durata. E una volta diventate inutilizzabili, possiamo smaltirle nell’umido.

Un altro prodotto sempre presente nelle nostre cucine è la carta assorbente. Un’alternativa ecologica per ridurre il consumo di carta – e di plastica, se consideriamo l’imballaggio in cui i rotoli assorbenti vengono comunemente venduti – consiste nell’uso di asciugatutto in tessuto lavabile. Molto resistenti e dall’alto potere assorbente, sono prodotti interamente in cotone e sono l’ideale per asciugare e rimuovere anche le macchie più ostinate senza lasciare graffi.

Alzi la mano chi, in borsa, non ha con sé almeno un pacchetto di fazzoletti di carta. Per evitare sprechi, possiamo optare per i fazzoletti riutilizzabili in tessuto, riposti in un comodo contenitore in silicone ecologico (riciclabile al 100%) da portare sempre con noi. I fazzoletti puliti vengono estratti dal fondo del pacchetto, e una volta utilizzati possono essere riposti nuovamente al suo interno dalla parte superiore: una barriera di silicone impedisce il contatto tra i fazzoletti sporchi e quelli ancora da usare.

Molti oggetti di uso comune sono realizzati in plastica. Per proteggere l’ambiente, possiamo scegliere di acquistare prodotti che fanno uso di plastica riciclata, come ad esempio questi bellissimi occhiali da sole dal design elegante con motivo a tema marino. Un vero e proprio omaggio alle tartarughe, specialmente a quelle specie a rischio a causa dell’inquinamento dei mari. Gli occhiali, disegnati in Italia, hanno lenti polarizzate e sono dotati di un cordino, una custodia e un panno in microfibra – ovviamente realizzati in materiale riciclato.

Anche per quel che riguarda l’abbigliamento, è possibile fare scelte ecosostenibili. Per i nostri bambini, possiamo adottare bellissime e coloratissime salopette in jersey, prodotte con cotone 100% proveniente da coltivazioni biologiche. Disponibili in diverse misure e colorazioni, sono perfette in ogni occasione e molto comode, grazie anche alle bretelle regolabili con bottoni in legno.

Lo shampoo solido sta diventando una realtà molto diffusa: comodissimo da portare con sé in valigia, riduce in maniera notevole gli sprechi a causa di un imballaggio ridotto ed ecologico. Ciascuno di questo Solid Bar elimina ben 4 flaconi di plastica. Lo shampoo, con formula italiana completamente vegetale, è composto da ingredienti biologici ed è ideale per i capelli grassi e per combattere la forfora. Il balsamo, inoltre, ammorbidisce e illumina la chioma rendendola facilissima da pettinare.

Anche i bambini possono avere capelli secchi e sfibrati, soprattutto se parliamo di una bella chioma riccia. Il balsamo maschera è l’ideale per lavare i capelli in maniera delicata e per idratarli in modo naturale. Realizzato con ingredienti naturali, ammorbidisce e aiuta a districare i nodi più difficili da sciogliere e la sua schiuma non fa lacrimare gli occhi.

