Dal cinema a casa tua, torna la Barbie mania: i must irresistibili da acquistare ora

Fonte: Gettyimages Barbie mania: dal film di Greta Gerwig a casa tua per la tua Barbie Girl era

Che la moda giocasse un ruolo fondamentale all’interno della nuova pellicola di Barbie, uscita al cinema il 20 luglio in Italia, è stato chiaro fin da subito. Quello che forse non ci si aspettava è stata la potenza dei trend lanciati e delle numerose collezioni a lei dedicata.

La diva di plastica nasce nel lontano 1959 e si chiamava Barbara Millicent Roberts; l’idea venne a Ruth Handler, moglie di uno dei co-fondatori dell’azienda di giocattoli Mattel. Ruth capì che la figlia Barbara era stufa di giocare con bambolotti che avevano tutte fattezze di un neonato. Da qui, l’idea di un giocattolo dalle fattezze di una donna adulta, ma che potessero comunque stimolare la fantasia delle bambine.

Tutto il resto è storia.

La bambola bionda – ma oggi anche mora, rossa, curvy, disabile e molto di più – è sinonimo di empowerment femminile e ancora detta legge sulle tendenze in fatto di moda, abbracciando ogni generazione.

Outfit Barbie Girl

Iniziamo dalla collezione più chiacchierata del momento: la capsule collection BARBIE™ MATTEL di Zara. Il colosso del fashion uomo e donna ha dato vita ad una collezione ispirata a Barbie in pieno stile anni 80/90 per un’esplosione di rosa, glitter e ad alto tasso di coolness. Tutti gli outfit sono ispirati sia dalle più iconiche Limited Edition delle bambole Mattel e ispirati agli outfit di Margot Robbie che interpreta Barbie nel film Barbie di Greta Gerwig.

Fonte: Zara IT

L’adorabile tutina rosa Barbie viene indossata in una delle scene del film da tutte le Barbie di Barbieland, il mondo di plastica abitato solo dalle bambole. Zara completa l’outfit con occhiali da sole rigorosamente rosa. Più Barbie di così non si può!

La tuta intera della capsule collection è disponibile sul sito e in alcuni store a 59,95 euro.

Fonte: ZARA IT

Anche questo adorabile abito senza spalline a scacchi rosa e bianco (59,95 euro) lo abbiamo visto molto simile indossato da una spumeggiante Margot Robbie nei panni di Barbie nella sua casetta di plastica, pronta ad affrontare un’altra delle sue giornate perfette. Abbinalo a grandi occhiali bianchi in acetato da vera diva (49,95 euro) come questi e sfoggia il tuo sorriso migliore.

Fonte: ZARA IT

A casa di Barbie è sempre ora di far festa ed è sempre ora di una serata tra donne, eppure con questo sfavillante vestito da sera dallo spacco vertiginoso e intere cascate di glitter, non potrai fare a meno di far innamorare tutti i Ken della città.

L’abito argento della capsule collection Zara BARBIE™ MATTEL è disponibile a 129,00 euro.

Fonte: Amazon

Ricordiamo che il film di Greta Gerwig non è solo life in plastic: proprio come accade nella seconda parte del film, dove Barbie e Ken si avventurano nel Mondo Reale, possiamo trovare anche outfit barbiecore per la vita di tutti i giorni. Ecco una proposta per le tue giornate in smart working.

Una t-shirt ‘working from home’ e con 19 euro ti aggiudichi un pezzo che ti strapperà un sorriso tra una call e l’altra. Abbinala a delle ciabattine rosa pelosissime con frase motivazionale e sarai pronta a conquistare il Mondo Reale un caffè alla volta. Il prezzo varia a seconda della taglia!

Make up Barbie Girl

Le capsule collection Barbie non si sono limitate agli abiti: make-up, skincare, accessori e chi più ne ha più ne metta.

Se ancora non conosci il brand di make up NYX PROFESSIONAL MAKE UP è ora di rimediare approfittando di questa collezione a tema Barbie.

Fonte: Pinalli

Dal pack alle colorazioni, tutto sembra appena uscito dalla trusse dei trucchi di Barbie. La collezione include 7 prodotti limited edition, tra cui ombretti, rossetti, lip gloss, ciglia finte e matite occhi. La palette viso è una delle ultimissime novità e promette un make up perfetto per l’estate, anche se non vivi a Venice Beach.

Della stessa linea, il rossetto rosa della nuanche rosa pink perfetta per sentirti davvero Barbie (8,90 euro): è mat ma idratante, disponibile in 2 diverse colorazioni a seconda del tuo incarnato.

Fonte: Pupa

Manicure e pedicure di Barbie sono sempre perfetti, proprio come lei. Pupa ha creato uno smalto a durata estrema – fino a 9 giorni – brillante e coloratissimo. Questa tonalità di rosa in particolare, ci ricorda esattamente la Barbie originale del 1959: un rosa accesso salmonato dall’aria retrò, delicato e chic ma capace di farsi notare. Scegli un rossetto in abbinata e indossa un grande foulard sui capelli (gli occhiali da sole perfetti li trovi nella collezione di Zara in vari colori, come quelli bianchi o rosa che ti abbiamo proposto prima). Ti manca solo la decappottabile e sei pronta per dirigerti a Barbieland, ma con stile.

Fai presto, è anche in saldo a solo 4,50 euro!

Accessori ispirati al film (e non solo)

Fonte: Amazon

Perfetto da portare in spiaggia e contenere i solari oppure per la tua collezione make-up – rigorosamente rosa – ecco l’astuccio di Barbie cui non sapevi di aver bisogno. In pvc, sarà impermeabile e utile a non far versare i liquidi in valigia.

Puoi usarla anche a mano come piccola borsetta per dare un tocco cool ad un look noioso, proprio come farebbe Barbie.

Nota il dettaglio: la cerniera di chiude con un piccolo logo di Barbie nero e fucsia.

Fonte: Douglas

Se i capelli di Barbie fossero reali e avessero bisogno davvero di essere pettinati, avrebbero bisogno di una Tangle Teezer esattamente come questa. Sarà forse questo il suo segreto per una chioma bionda sempre lucente e ordinata?

Fonte: Amazon

Una delle prime scene di tesser del film è stata proprio questa: Barbie e Ken nel mondo reale, sulla spiaggia di Venice Beach, con un look a dir poco…eccentrico! Il frontino multicolore della coppia sexy su pattini a rotelle è un vero balzo nel passato, ma quanto è divertente? 12,99 euro per l’accessorio più cool della spiaggia.

Fonte: Amazon

E per finire, concediti il sonno di bellezza della bionda più bella del creato: proprio come nel letto rappresentato nel film, ecco i cuscini rosa a conchiglia dove Margot Robbie riposa ogni notte. Disponibile in 3 diverse nuanche di rosa e tante altre colorazioni (ma diciamocelo, il cuscino di Barbie non può che essere total pink!).

Sono perfetti anche come elemento decorativo del tuo divano.

Ora non ti resta che correre al cinema e farti ispirare dal nuovo film!

Scopri tutte le offerte Beauty e Moda sul nostro canale Telegram Iscriviti gratis al canale Telegram