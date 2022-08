Anello per il pene fa felice anche la coppia: l’avete mai provato?

Fonte: 123RF

Un anello per la coppia, ma non di fidanzamento. È l’anello vibrante per il pene, un sex toy e stimolatore erotico per il gioco, la sperimentazione e il piacere. Semplice, non invasivo, con un costo contenuto e facile da utilizzare: questo anello elastico, vibrando, stimola la clitoride e facilita l’eccitazione e l’orgasmo della donna, ma provoca piacere anche all’uomo che lo indossa. Scopriamo qualche dettaglio, vediamo di cosa si tratta e come si usa.

Che cos’è

L’anello vibrante per il pene si presenta come un anello elastico su cui è montata una parte vibrante a batteria, la cui forma può variare a seconda del modello. Proprio questo corpo vibrante durante il rapporto va a contatto con la clitoride, la stimola per favorire eccitazione e godimento della partner. L’orientamento di questo cuore vibrante varia a seconda delle posizioni, ma deve sempre trovarsi rivolto verso la clitoride, quindi possiamo spostarlo e direzionarlo a piacere. Il godimento però non è solo per lei: pare infatti che la vibrazione stimoli e provochi piacere anche all’uomo e ne acutizzi e prolunghi l’orgasmo.

I modelli

Questo sex toy esiste in diverse versioni, con delle specie di corna che vanno a toccare la clitoride; con puntini in rilievo che stimolano lei e lui; o con velocità di vibrazione diverse, anche fino a quattro. L’anello vibrante, specialmente per le coppie lesbiche, esiste anche nella versione da dita, da utilizzare durante i preliminari per la stimolazione e la sperimentazione.

Come si usa

È l’uomo che indossa l’anello per il pene, ovviamente; mentre è per entrambi i sessi quello per le dita. Deve infilarlo alla base del pene, quando ben eretto (se non si è raggiunto il massimo dell’erezione, l’anello potrebbe sfilarsi). Tendenzialmente la parte vibrante va lasciata sulla parte esterna del pene, di modo che durante la penetrazione nelle posizioni più classiche vada a contatto con la clitoride. Ovviamente la direzione del dispositivo va modificata e ripensata in caso di altre posizioni. Solo una volta indossato, l’anello va acceso perché possa iniziare a produrre una leggera vibrazione, che massaggia il pene e la clitoride.

Insieme al preservativo

A differenza di quanto si possa pensare, l’anello è compatibile con l’utilizzo di preservativi. Il suo inserimento e la vibrazione non dovrebbero in alcun modo lacerare il lattice del condom. In ogni caso, soprattutto le prime volte, è bene monitorare lo stato del preservativo ed eventuali danni o rotture. La sicurezza e la salute sessuale prima di ogni cosa. Anche i lubrificanti possono essere utilizzati insieme all’anello, anzi, meglio se la vagina è ben lubrificata durante il rapporto.

Riutilizzabili o usa e getta

Quasi sempre gli anelli vibranti per il pene sono riutilizzabili, a batteria, e non si esauriscono in un solo rapporto. È bene curare l’igiene di questo stimolatore, specialmente se si utilizza con partner diversi. Le istruzioni spiegano come pulire e lavare il sex toy, ma per ogni dubbio meglio chiedere al negoziante da cui si è acquistato. In alternativa o per una prima prova, esiste anche l’anello usa e getta, dal costo assolutamente contenuto, che dura una ventina di minuti in tutto.

Dove si compra

L’anello vibrante è uno dei sex toys più diffusi e meno impegnativi, per il costo, l’utilizzo intuitivo e semplice e perché poco invasivo. Si trova facilmente nei sexy shop, oltre che su internet, ma anche nelle più fornite macchinette di distribuzione automatica vicino alle farmacie, che vendono profilattici, lubrificanti e altro per il rapporto. È importante affidarsi sempre a marche conosciute e verificate, per evitare problemi con lo stimolatore e brutte figure con il/la partner!

Sperimentare senza vergogna

Nonostante i tempi paiano maturi per parlare e vivere la sessualità in modo liberato, non tutte le coppie sono aperte alla sperimentazione. L’anello vibrante è un toy con cui si può facilmente iniziare, per giocare, scoprirsi, conoscersi e aumentare il feeling tra i partner. Non modifica nulla nel rapporto, semplicemente accentua alcune sensazioni di piacere e le prolunga in modo piuttosto naturale. È ideale sia per le giovani coppie che si stanno conoscendo che per quelle datate che hanno bisogno di movimentare l’intimità con qualche fantasia e novità.