Yuriko Mikasa, chi era la Principessa più anziana della Famiglia Imperiale giapponese

Fonte: Getty Images La principessa Yuriko Mikasa

Si è spenta all’età di 101 anni la Principessa Yuriko Mikasa, il membro più longevo della Famiglia Imperiale giapponese. A dichiararlo l’Agenzia della Casa Imperiale, che riporta il motivo del decesso a cause naturali dovute all’età.

Amatissima in Giappone, la Principessa ha sempre goduto di un caldo affetto. In seguito alla sua morte, il Primo Ministro Shigeru Ishiba ha voluto esprimere la sua vicinanza alla Famiglia Imperiale: “Non posso fare a meno di rattristarmi nell’apprendere di questa perdita. Esprimo le mie più sentite condoglianze insieme agli altri cittadini giapponesi”.

Chi è la principessa Yuriko Mikasa

Yuriko Mikasa, nata nel 1923 come Yuriko Takagi, è stata Principessa e membro più anziano della Famiglia Imperiale giapponese.

Nata a Tokyo e figlia del Visconte Masanari Takagi e di Kuniko Irie, si è diplomata all’Accademia femminile del Gakushūin nel 1941, anno in cui viene annunciato il suo fidanzamento con Takahito, principe Mikasa.

Il matrimonio tra Yuriko e il fratello minore dell’imperatore Hirohito del Giappone venne celebrato il 22 ottobre dello stesso anno, rendendola di fatto “Sua Altezza Imperiale la Principessa Mikasa” a 18 anni.

Dal loro matrimonio sono nati 5 figli, Yasuko Konoe, Tomohito di Mikasa, Principe Yoshihito di Katsura, Masako Sen e Principe Norihito di Takamado, tre dei quali già deceduti. La Famiglia Imperiale ha continuato a crescere anche grazie al matrimonio dei figli, da cui sono nati diversi nipoti del Principe e della Principessa.

Durante la sua vita Yuriko Mikasa è stata un appoggio importante per il Principe Mikasa: oltre ad essere stata Membro di riserva del Consiglio della Casa Imperiale, ha viaggiato spesso accanto al marito durante le trasferte estere, e gli è stata accanto fino al 2016, anno in cui il Principe è scomparso all’età di 100 anni.

Fonte: IPA

La principessa Yuriko, nel costo della sua vita, è anche stata impegnata in una serie iniziative filantropiche. Fu infatti presidente onorario di alcune organizzazioni di beneficenza, oltre ad attivarsi all’interno della Società della Croce Rossa Giapponese di cui è stata Vicepresidentessa Onoraria.

Importantissimo il ruolo come Presidente della Imperial Gift Foundation Boshi-Aiiku-kai, posizione che le ha permesso di impegnarsi nell’assistenza sanitaria materna e infantile nel corso del suo mandato terminato nel 2010.

Fonte: IPA

L’ultimo saluto a Yuriko Mikasa

Amatissima dal suo popolo, Yuriko Mikasa si è spenta il 15 novembre 2024. Un momento di grande tristezza per la Famiglia Imperiale e per il Giappone, che si è stretto nel lutto e nel ricordo di una vita lunghissima.

I funerali della Principessa si sono tenuti al cimitero di Toshimagaoka: un luogo che la ospiterà dopo la cremazione e che, per l’ultimo saluto, ha visto la presenza di 500 persone, tra cui il Primo Ministro Ishiba Shigeru, la principessa Aiko e il principe Akishino.

Fonte: IPA

Assenti alla cerimonia, invece, l’imperatore Naruhito e l’imperatrice Masako per via delle a causa usanze tradizionali. La morte della principessa Yuriko, oltre a lasciare un enorme vuoto in Giappone, porta la Famiglia Imperiale, che osserverà un periodo di lutto formale, a 16 membri.