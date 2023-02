Harry commette il danno e ora è imbarazzato

Non si placa il gossip intorno a Sasha Walpole, la donna con la quale il Principe Harry avrebbe perso la sua verginità. Proprio il diretto interessato ha raccontato questo aneddoto nella sua autobiografia, Spare, parlando di una donna bionda più grande di lui, ma senza citare giustamente il suo nome. Un fatto avvenuto oltre vent’anni fa ovviamente, che riempie giusto qualche riga nel minuzioso racconto di vita di Harry e che è diventato virale tanto da spingere la diretta interessata a farsi avanti, ammettendo di essere lei.

E se il Principe si dice infastidito dall’eccessiva morbosità riguardo a questa vicenda, ritenendo l’attenzione mediatica imbarazzante, la donna è pronta a nuove interviste e, maligna qualcuno, magari alla partecipazione a programmi televisivi, come reality, vista l’improvvisa popolarità.

Harry in imbarazzo: cosa è successo dopo ‘Spare’

Nel suo controverso libro di memorie Spare, il Principe Harry ha raccontato di come ha perso la verginità in un campo, dietro un pub affollato, con una donna più grande di lui. Non avendo fatto nomi, la caccia mediatica si è subito attivata, e non si è dovuto attendere molto per scoprire il nome della protagonista femminile di questo racconto: Sasha Walpole.

Proprio la donna ha deciso di farsi avanti, rilasciando una intervista al Mail on Sunday, spinta, a suo dire, dalla voglia di evitare ancora invasioni nella sua vita. Una scelta discutibile, non c’è che dire, invece di trincerarsi dietro un no comment, Sasha ha preferito ammettere di essere proprio lei quella di cui parla il Principe Harry. I due, ha spiegato, hanno semplicemente perso i contatti molti anni fa, come succede crescendo e prendendo strade diverse.

E tutto questo pare abbia messo in ulteriore imbarazzo il Principe Harry, anche se forse doveva aspettarlo. È, d’altronde, il prezzo da pagare (e da mettere in conto) quando dai in pasto al pubblico dettagli così intimi e privati della tua vita.

Perché Sasha Walpole si è fatta avanti

Nessun rancore o amarezza però da parte della Walpole, che sembra più interessata a un ritorno di immagine, come qualcuno sostiene nel Regno Unito. Infatti, invece di restare nell’ombra, la donna ha contattato subito i giornali, ammettendo di essere stata lei la prima volta del Principe Harry.

La motivazione ufficiale è quella di interrompere la caccia, ma secondo l’esperto reale Kinsey Schofield lo scopo è ben diverso.

“Prima di tutto Harry avrebbe potuto tacere – ha precisato il giornalista – se qualcuno uscisse con una storia sulla prima volta di Meghan Markle lui come reagirebbe?”. Schofield ha dunque sottolineato che forse Sasha si è davvero trovata in imbarazzo, ma doveva fare qualcosa per fermare l’ossessiva ricerca dei media.

Ma non solo, per lui la donna avrebbe comunque agito d’astuzia: “I tabloid inglesi pagano molto bene, perché rinunciare ad una intervista? Questo potrebbe essere l’inizio di una carriera completamente nuova per lei, magari in tv”.

Secondo l’esperto reale, dopo questo gossip, la Walpole potrebbe essere chiamata per un reality, o magari per scrivere lei stessa il suo libro. I soldi e popolarità, alla fine dei conti, fanno gola a tutti.