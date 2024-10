Sarah Ferguson ha raccontato la sua esperienza col tumore, per aiutare tutte le altre donna a capire l'importanza della prevenzione, visto che per lei è stato fondamentale un controllo

Fonte: IPA Sarah Ferguson

Sarah Ferguson è molto amata dai sudditi inglesi, anche se il suo matrimonio con il Principe Andrea si è concluso da decenni e non senza alcun scandalo. Ma adesso quel periodo sembra lontano e l’ex coppia reale ha scelto, anche, di vivere nuovamente sotto lo stesso tetto, nella Royal Lodge, una residenza che fa parte del Castello di Windsor.

L’ex nuora di Re Carlo III, ultimamente, ha vissuto anche un periodo davvero complicato, sul lato della salute, perché ha ricevuto la diagnosi di due tumori, uno alla pelle e uno al seno. Da questi episodi, che l’hanno, ovviamente, colpita profondamente, la Duchessa di York ha capito l’importanza della prevenzione e, adesso, ha deciso di parlare apertamente della sua esperienza per sensibilizzare tutte le altre donne.

Sarah Ferguson, le dichiarazioni sul cancro

Di recente Beatrice di York ha aggiornato i sudditi sullo stato di salute della madre, affermando che, finalmente, sembra essere guarita dalle malattie che l’hanno colpita ed è pronta a riprendere in mano la sua vita. Sarah Ferguson ha deciso, però, di non dimenticare quanto le è accaduto e, anzi, d’impegnarsi il più possibile per sensibilizzare alla prevenzione.

Per raggiungere il suo scopo ha raccontato al The Sun la sua esperienza con il tumore e le sensazioni provate quando ha scoperto di essere malata: “Quando ti dicono che hai il cancro, non puoi fare a meno di pensare che sia una condanna a morte. La tua mente va nei luoghi più oscuri e ti chiedi cosa ci aspetta e come condividerai la notizia con la tua famiglia. Questo è stato certamente il mio caso l’anno scorso, quando una mammografia di routine ha rilevato un cancro al seno, qualcosa che avevo sempre temuto”.

L’ex moglie del Principe Andrea ha raccontato, anche, di come ha scoperto di essere malata e il ruolo centrale della sorella maggiore: “Avevo quasi mancato l’appuntamento perché non potevo affrontare un viaggio nel centro di Londra in una calda giornata estiva e ho pensato di rimandare. È stato solo quando ne ho parlato per caso a mia sorella Jane, che mi aveva chiamato dalla sua casa in Australia, che è entrata in modalità prepotente da sorella maggiore e ha insistito perché andassi. Quel controllo e il trattamento a cui sono stato sottoposto mi hanno salvato la vita”.

Sarah Ferguson ha utilizzato la sua vicenda personale come esempio per sottolineare l’importanza cruciale delle visite preventive nella diagnosi del tumore: “Sono la prova vivente dell’importanza di non saltare mai gli appuntamenti per lo screening e di sottoporsi sempre a controlli tempestivi dei sintomi… Ora sono determinato a fare tutto il possibile per aumentare la consapevolezza condividendo la mia esperienza”.

Sarah Ferguson, l’impegno per la prevenzione

Sarah Ferguson ha deciso d’impegnarsi in prima persona per la lotta contro il tumore, entrando a far parte della Prevent Breast Cancer, La Duchessa non si è tirata indietro raccontando apertamente il periodo difficile passato quando ha dovuto lottare in prima persona contro la malattia: “A peggiorare le cose, l’anno scorso mi è stato diagnosticato un melanoma maligno, la forma più aggressiva di cancro della pelle. Sono sicura che sia stato causato dalla mia esposizione al sole da bambino dalla pelle chiara negli anni ’70, quando nessuno sapeva dell’importanza della crema solare. Una diagnosi di cancro è già abbastanza grave, ma due in rapida successione sono troppe da gestire per chiunque. È stato un periodo difficile e non sono fuori pericolo”.

L’ex nuora del Principe Andrea ha raccontato, anche, di aver subito una mastectomia singola, un intervento di ricostruzione del seno e un altro per l’esportazione del tumore maligno. Sarah Ferguson ha voluto ringraziare la sua famiglia, fondamentale per la sua guarigione: “Con l’amore e il sostegno della mia famiglia, in particolare delle mie figlie Beatrice ed Eugenie, sono rimasta positiva e mi è stato detto che le mie prospettive sono buone”.