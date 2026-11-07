Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Maria Olympia di Grecia e Danimarca

Negli ultimi tempi la famiglia rappresenta un bel grattacapo per Re Carlo. Tra la fuga del figlio, l’indagine sul fratello e, più recentemente, l’arresto del consuocero, i parenti sono per lui una fonte di enormi preoccupazioni. Per fortuna c’è chi ancora lo rende orgoglioso. È la Principessa Olympia di Grecia, parente e figlioccia del monarca inglese, che si sta facendo strada come regina della moda. L’ultimo traguardo è la copertina della più famosa delle riviste del fashion.

Olympia di Grecia, it girl di origini reali

Qualche tempo fa la rivista britannica Tatler l’ha definita “la persona più cool del mondo”, ed è facile capire perché. La Principessa Maria Olympia di Grecia e Danimarca – questo il nome completo – è nata a New York il 25 luglio 1996. Unica figlia femmina e primogenita di Pavlos di Grecia e Marie-Chantal Miller, nonché nipote di Costantino II, ultimo re di Grecia, e di Anna Maria di Danimarca. Ha quattro fratelli: Constantine-Alexios, Achileas-Andreas, Odysseas Kimon e Aristidis-Stavros.

In Grecia la monarchia è stata abolita nel 1973, Olympia è Principessa solo di titolo, ma vanta un albero genealogico di tutto rispetto, tra i più prestigiosi d’Europa. Tra i suoi parenti figurano la Regina Sofia e il Re Felipe VI di Spagna e il Principe Filippo, consorte della Regina Elisabetta d’Inghilterra. Nobile da parte del ramo paterno, ricchissima da quello materno. Il nonno americano Robert Warren Miller è conosciuto come il Re del duty free.

Olympia è cresciuta tra Londra e New York, frequentando l’alta, altissima, società e mostrandosi in prima fila alle sfilate più importanti, ospite d’onore di ogni party. Dopo aver sfilato e posato per firme come Dolce & Gabbana, oggi la Principessa segna uno dei traguardi più ambiti nella vita di una it girl: la copertina di Vogue. A lei è dedicata la cover digitale della versione scandinava della rivista di novembre 2026.

Intervistata dal magazine, l’elegantissima trentenne ha raccontato del profondo legame con la nonna, la Regina Anna Maria di Danimarca, che descrive come “affettuosa, dal cuore grande e rassicurante. Per una persona a cui, per tutta la vita, è stato detto come comportarsi e cosa fare, con me non si è mai posta in questo modo”.

Il successo professionale si accompagna per la Principessa a quello sentimentale. Olympia ha da poco reso pubblica la relazione con l’imprenditore argentino Martin Pacanowski, già presentato in famiglia e accolto con grande affetto.

Il tenero rapporto con Re Carlo e Camilla

Padrino di battesimo di Olympia, in una sontuosa cerimonia a Istanbul, fu proprio l’allora Principe Carlo, nel frattempo diventato Re. Pur non vedendosi così spesso, tra i due c’è un grande affetto. La figlioccia e il padrino, ha raccontato lei, si incontrano ogni due anni, per aggiornarsi davanti a una tazza di tè fumante. E ogni Natale, senza saltarne uno, Carlo invia alla benianima un biglietto d’auguri scritto a mano.

“Incredibili” così Olympia definisce Carlo e Camilla e, con grande sincerità e un pizzico di ironia, afferma che avere il Re come padrino è “davvero cool”.