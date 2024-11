Fonte: IPA Meghan Markle

Harry d’Inghilterra e Meghan Markle continuano a vivere la loro vita oltreoceano, lontani dalla Famiglia Reale Inglese. I due, però, ultimamente, si sono mostrati separati agli eventi pubblici, che li hanno visti protagonisti, facendo pensare, anche, a una grave crisi esistente tra di loro. Ma, d’altro canto, si potrebbe trattare soltanto di una nuova strategia di comunicazione scelta a tavolino dai Duchi per rilanciare la loro immagine che, negli ultimi tempi, avrebbe subito un’inflazione in senso negativo.

Se alcune indiscrezioni, quindi, vogliono Meghan Markle e Harry d’Inghilterra pronti a dividere le loro strade, con il Duca che starebbe provando a ricucire i rapporti, ormai rotti, con la sua famiglia d’origine, d’altro canto sembra piuttosto improbabile che l’ex attrice possa decidere di tornare nella patria del marito e, soprattutto, riprendere il suo ruolo all’interno della Corona inglese.

Meghan Markle, infatti, avrebbe voluto ottenere, dall’importante istituzione britannica, la soddisfazione di due richieste, che renderebbero impossibile la sua permanenza a Palazzo Reale.

Meghan Markle, cosa voleva ottenere dalla monarchia?

Meghan Markle e il Principe Harry d’Inghilterra sono stati protagonisti di una romantica storia d’amore, che li ha portati fino all’altare nel maggio del 2018. Dopo la loro unione, l’ex attrice è stata insignita del titolo di Duchessa di Sussex e ha cominciato a lavorare come membro senior della Corona Inglese.

Qualcosa, però, non è andato per il verso giusto, visto che sia Meghan Markle, che Harry d’Inghilterra hanno deciso, a inizio 2020, di lasciare il loro posto nella monarchia e di volare oltreoceano, dove vivono ancora adesso. Secondo la corrispondente reale della BBC, Jennie Bond, la Duchessa avrebbe deciso di rinunciare al suo ruolo, all’interno della Corona Inglese, anche perché si è resa conto, che non avrebbe potuto ottenere quello che desiderava.

Secondo l’esperta, infatti, Meghan Markle avrebbe voluto ricoprire un ruolo di maggiore spicco, all’interno dell’istituzione, come rivelato da OK!: “Ho sempre sostenuto che Meghan non riusciva a capire che non sarebbe mai stata il capo della famiglia reale e nemmeno il vice capo”.

Jennie Bond ha aggiunto che, a suo parere, la Duchessa desiderava, anche, avere il pieno controllo della sua vita e dei suoi progetti, senza passare dal vaglio della Famiglia Reale e del suo staff: “Non c’è assolutamente niente di sbagliato nel voler avere il controllo completo e la responsabilità della propria vita. Non c’è niente di errato nel cercare le luci della ribalta. È solo che la famiglia reale era il veicolo sbagliato per le sue ambizioni”.

Meghan Markle, le ambizioni attuali

Malgrado i diversi rumors, la riappacificazione tra i Duchi di Sussex e la Corona Inglese sembra essere, ancora, lontana. L’ex attrice, adesso, si sta dedicando a pieno alla sua vita in California e ai suoi nuovi progetti imprenditoriali. Secondo Jennie Bond, però, Meghan Markle non vorrebbe ottenere, per forza, un ruolo da superstar: “Non sono sicura che desideri un profilo da superstar. In effetti è stata piuttosto discreta negli ultimi tempi, presumibilmente godendosi la vita familiare in California. Ma ha dei progetti in cantiere con il suo sito web e sono sicura che le piacerà avere il controllo di ogni dettaglio”.

L’esperta della Casa Reale Inglese ha tratteggiato il carattere e le ambizioni della Duchessa: “È una donna indipendente con idee forti e ha perfettamente diritto di sfruttare le sue capacità come vuole”.