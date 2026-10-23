Mako compie 35 anni, chi è l’ex Principessa del Giappone

Nata Principessa alla corte giapponese e diventata commoner per amore, Mako Komuro oggi vive negli Stati Uniti con il marito e il figlio, lontana dal Palazzo

Royal Watcher toscana laureata in comunicazione. Scrive principalmente di famiglie reali e ha fondato uno dei primi blog italiani a tema royals.

IPA Mako Komuro, ex Principessa del Giappone

Da Principessa a comune cittadina per amore. Sembra una favola al contrario quella di Mako Komuro, ex Principessa del Giappone, che il 23 ottobre compie 35 anni. I suoi zii sono l’attuale Imperatore Naruhito e l’Imperatrice Masako. Nel 2021 ha sposato Kei Komuro, conosciuto ai tempi dell’università, dopo un lungo fidanzamento segnato da polemiche e rinvii.

Un matrimonio che le è costato il titolo imperiale: in Giappone, infatti, le donne della Famiglia Imperiale che sposano un cittadino comune perdono automaticamente il loro status. Oggi, a cinque anni dalle nozze, Mako vive lontana dalla corte, negli Stati Uniti con il marito e il loro primo figlio, nato nel 2025.

Il nonno e lo zio sul Trono del Crisantemo

Mako nasce il 23 ottobre 1991 all’ospedale dell’Agenzia della Casa Imperiale, a Tokyo. È la prima figlia del Principe Fumihito di Akishino – oggi Principe ereditario – e della Principessa Kiko, nonché la prima nipote dell’allora Imperatore Akihito e dell’Imperatrice Michiko, suoi nonni paterni. Alla sua nascita, il padre, visibilmente orgoglioso, dichiara ai giornalisti: “È carina. Mi somiglia”. Tre anni dopo arriva la sorella Kako, mentre nel 2006 nasce il tanto atteso fratello Hisahito, oggi secondo nella linea di successione al Trono del Crisantemo.

Come gli altri membri della Famiglia Imperiale, Mako frequenta le scuole Gakushuin, un istituto tradizionalmente legato all’aristocrazia giapponese, dove completa gli studi fino al diploma. Nel 2010, però, decide di interrompere la tradizione familiare e iscriversi all’International Christian University di Tokyo, anziché proseguire all’Università Gakushuin.

Una laurea in arte per Mako

Durante gli anni universitari trascorre un periodo di studio a Dublino e, tra il 2012 e il 2013, frequenta l’Università di Edimburgo, dove approfondisce la storia dell’arte. Nel 2014 si laurea in Arte e Studi culturali e si trasferisce nuovamente nel Regno Unito, questa volta per frequentare un master in museologia all’Università di Leicester.

In Inghilterra vive nelle residenze universitarie insieme agli altri studenti e svolge un tirocinio presso i musei di Coventry, oltre a occuparsi di ricerca sulle collezioni del New Walk Museum di Leicester. Conclude il percorso nel 2015 e consegue il master nel gennaio 2016.

La passione per l’arte la accompagna anche una volta tornata in Giappone, dove lavora come ricercatrice presso il Museo dell’Università di Tokyo, affiancando questa attività agli impegni ufficiali in rappresentanza della Famiglia Imperiale.

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L’incontro con Kei Komuro all’università

Come accade per molte coppie reali, anche per Mako l’università ha fatto da Cupido. È proprio durante gli anni all’International Christian University che conosce Kei Komuro, un suo coetaneo. Durante la conferenza stampa del 3 settembre 2017, in occasione dell’annuncio ufficiale del loro fidanzamento, la Principessa racconta come è nata la loro storia d’amore: “Ho conosciuto il signor Komuro per la prima volta durante il mio primo anno di università, ma ci siamo solo incrociati e salutati. La nostra prima vera conversazione è avvenuta nel 2012, durante un incontro di orientamento per gli studenti internazionali tenutosi in un’aula dell’Università”.

Poi prosegue il racconto: “All’epoca, il mio posto era dietro a quello del signor Komuro, e iniziammo una piacevole conversazione, poi cominciammo a frequentarci prima dell’inizio del periodo di studio all’estero”.

Un amore a distanza

Poco dopo, infatti, i due sono costretti a separarsi per motivi di studio: Mako parte per la Gran Bretagna, mentre Kei si trasferisce negli Stati Uniti. Nonostante la distanza, continuano a sentirsi e il loro rapporto diventa sempre più solido. Nel dicembre 2013, dopo una cena, mentre passeggiano insieme, Kei le chiede di sposarlo con una proposta piuttosto semplice: “Sposiamoci in futuro”.

Mako racconta anche di essere rimasta colpita fin dall’inizio dal sorriso di Kei, che le sembrava “luminoso come il sole”. Lui, invece, ricorda che una sera, guardando una bella luna, sentì il desiderio di telefonarle. Da allora, ogni volta che vedeva la luna, la chiamava.

Durante la stessa conferenza stampa, Mako affronta anche la questione del suo futuro fuori dalla Famiglia Imperiale. “Fin da bambina sapevo che sposarmi avrebbe comportato lasciare la Casa Imperiale”, spiega, ricordando con gratitudine gli anni trascorsi a Palazzo e il sostegno ricevuto dai genitori, che hanno sempre rispettato le sue scelte.

Lo scandalo del fidanzato

Le nozze vengono inizialmente fissate per il novembre 2018, ma pochi mesi dopo l’annuncio del fidanzamento scoppia una controversia economica che coinvolge la madre di Kei e il suo ex compagno. L’uomo sostiene di averle prestato quattro milioni di yen – all’epoca circa 30.000 euro – parte dei quali sarebbero stati utilizzati per finanziare gli studi del figlio. La famiglia di Kei Komuro, invece, ritiene che si trattasse di un aiuto economico che non doveva essere restituito.

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La vicenda finisce sulle prime pagine dei giornali giapponesi e suscita numerose critiche nei confronti del futuro marito della Principessa. Nel febbraio 2018 la Casa Imperiale annuncia il rinvio delle nozze, ufficialmente per consentire alla coppia di prepararsi meglio al matrimonio. Nell’agosto dello stesso anno Kei si trasferisce a New York per studiare legge alla Fordham University, mentre Mako rimane in Giappone.

Il fidanzamento continua così per altri tre anni e nel novembre 2020 Mako interviene pubblicamente per ribadire la propria volontà di sposare Kei, nonostante le difficoltà. La Principessa non ha cambiato idea.

La rinuncia al titolo e all’indennità per amore

Le nozze vengono finalmente celebrate il 26 ottobre 2021, appena tre giorni dopo il trentesimo compleanno di Mako. Non ci sono le tradizionali cerimonie riservate ai matrimoni imperiali: l’unione viene registrata presso gli uffici comunali e Mako perde ufficialmente il titolo di Principessa, assumendo il cognome del marito.

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Rinuncia inoltre all’indennità di 150 milioni di yen – all’epoca circa 1,2 milioni di euro – che avrebbe potuto ricevere al momento dell’uscita dalla Famiglia Imperiale, nel tentativo di placare le polemiche dell’opinione pubblica.

Mako e Kei, finalmente sposi

Il giorno delle nozze, Mako e Kei incontrano i giornalisti in un albergo di Tokyo, ma questa volta non rispondono alle domande della stampa, limitandosi a leggere una dichiarazione preparata e a consegnare le risposte scritte ai quesiti ricevuti. Poche settimane prima, l’Agenzia della Casa Imperiale aveva reso noto che Mako soffriva di un disturbo da stress post-traumatico complesso, legato alle continue critiche e alle notizie diffuse sul suo conto.

“Kei è una persona insostituibile per me”, dichiara Mako. Anche il marito prende la parola e afferma: “Amo Mako. Voglio trascorrere la mia unica vita con la persona che amo”. Il 14 novembre 2021, meno di tre settimane dopo il matrimonio, la coppia lascia il Giappone e parte per New York. Per Mako comincia una vita completamente diversa, senza impegni ufficiali e lontana dal rigido protocollo della Casa Imperiale.

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La nuova vita negli Stati Uniti

A New York, Kei prosegue la carriera legale e nel 2022 supera l’esame per l’abilitazione alla professione di avvocato nello Stato di New York, dopo due tentativi falliti. Mako, invece, continua a coltivare il suo interesse per l’arte, collaborando come volontaria con il Metropolitan Museum of Art.

Mako e Kei Komuro diventano genitori

Nel 2025 arriva un’altra novità nella vita della coppia: la nascita del primo figlio. La notizia viene confermata dall’Agenzia della Casa Imperiale il 30 maggio, senza però rivelare il nome, il sesso o la data esatta della nascita, per rispettare la riservatezza della famiglia. Anche i genitori di Mako, il Principe Fumihito e la Principessa Kiko, esprimono la loro felicità per essere diventati nonni.

Nel frattempo, Mako e Kei hanno lasciato New York per trasferirsi nel Connecticut, dove vivono con il bambino. Nell’aprile 2026 il New York Post pubblica alcune fotografie della coppia durante una giornata di acquisti: una scena di ordinaria vita familiare, lontana dalle cerimonie di corte.

Soprannominati dalla stampa gli “Harry e Meghan asiatici”, Mako e Kei Komuro non sarebbero più tornati in Giappone dal loro trasferimento negli Stati Uniti, nel novembre 2021. Paradossalmente, hanno fatto prima i Duchi di Sussex a tornare nel Regno Unito che loro a rimettere piede nel Sol Levante.