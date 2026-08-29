L’ultima Regina di Grecia festeggia 80 anni

Royal Watcher toscana laureata in comunicazione. Scrive principalmente di famiglie reali e ha fondato uno dei primi blog italiani a tema royals.

IPA Anna Maria di Grecia

È stata più a lungo in esilio che sul trono, ma Anna Maria di Grecia da qualche anno è potuta tornare a vivere nel Paese di cui era diventata regina giovanissima.

Aveva appena 13 anni quando incontrò l’allora Principe Costantino di Grecia, che di anni ne aveva 19, per alcune fonti addirittura 12 lei e 18 lui. Negli anni successivi tra i due nacque un amore che sarebbe sfociato nel matrimonio, ma non subito. Il padre di lei, Re Frederik IX di Danimarca, non volle dare il proprio consenso alle nozze prima che la figlia avesse compiuto 18 anni.

Anna Maria raggiunse la maggiore età il 30 agosto 1964. Diciannove giorni dopo, il 18 settembre, sposò ad Atene Costantino, salito nel frattempo al trono di Grecia. Nello stesso giorno diventò quindi moglie e Regina, ad appena 18 anni.

La sua vita sul trono, però, sarebbe durata pochissimo. Nel dicembre del 1967, dopo il fallito tentativo di Costantino di rovesciare la giunta militare che aveva preso il potere pochi mesi prima, la famiglia reale lasciò la Grecia. Anna Maria aveva 21 anni e due bambini piccoli. Il 30 agosto compie 80 anni e li festeggerà con la famiglia ma senza l’amato marito.

L’infanzia tra Danimarca e Svizzera

Anna Maria di Grecia nasce il 30 agosto 1946 nel Palazzo di Amalienborg, a Copenaghen. È la terza e ultima figlia di Re Frederik IX di Danimarca e della Regina Ingrid, nata Principessa di Svezia, ed è nata dopo Margrethe, futura Regina di Danimarca, e Benedikte.

Un battesimo ad alta concentrazione di reali

Anna Maria viene battezzata il 10 ottobre 1946 nella chiesa di Holmen, a Copenaghen, con una lista di padrini e madrine che riunisce gran parte delle famiglie reali europee: Re Cristiano X e la Regina Alexandrine di Danimarca, il futuro Re Gustavo VI Adolfo e il Principe Bertil di Svezia, Re Haakon VII di Norvegia, la futura Regina Juliana dei Paesi Bassi, la Principessa ereditaria Märtha di Norvegia e la Regina Mary del Regno Unito.

Anna Maria cresce tra Amalienborg, il Palazzo di Fredensborg e la residenza estiva della famiglia reale a Gråsten. Dal 1952 al 1963 frequenta la N. Zahles Skole di Copenaghen, ma la sua educazione passa anche dalla Svizzera. Tra il 1961 e il 1962 studia al Chatelard, una scuola femminile inglese, mentre nel 1963 si trasferisce a Le Mesnil, collegio svizzero francofono dove rimane fino alla primavera del 1964 e perfeziona il francese.

L’incontro con Costantino al circo

Proprio a Gråsten, intanto, nel 1959 Anna Maria incontra per la prima volta il Principe ereditario Costantino di Grecia, arrivato in Danimarca durante un viaggio in Scandinavia. Secondo le ricostruzioni dell’incontro, i ragazzi si conoscono durante uno spettacolo del Circus Benneweis nei pressi del castello di Gråsten.

I due si rivedono in Danimarca nel 1961 e Costantino confida già ai genitori di voler sposare Anna Maria. È una sua foto su una rivista a fargli scattare qualcosa. “Vado da mio padre e gli dico che voglio sposarla,” racconterà Costantino a Julia Melchior. Re Paolo resta sconcertato: “Sei impazzito?” Costantino non cambia idea: non vuole nessun’altra.

Nel maggio dell’anno successivo si incontrano nuovamente ad Atene per un altro matrimonio reale: quello tra Sofia di Grecia, sorella maggiore di Costantino, e il futuro Re Juan Carlos di Spagna. Anna Maria è una delle damigelle della sposa.

La proposta di nozze che deve aspettare

Pochi mesi dopo, nell’estate del 1962, arriva la proposta. Anna Maria è in vacanza in Norvegia con la governante, mentre Costantino si trova nel Paese per partecipare a una competizione velica. Lui le chiede di sposarlo e lei accetta. C’è però un problema: Anna Maria non ha ancora compiuto 16 anni.

Per Costantino arriva quindi il momento di affrontare il futuro suocero. Anni dopo sarà lui stesso a raccontare alla giornalista Julia Melchior la reazione di Re Frederik IX quando gli chiede la mano della figlia. Re Frederik ha “lo shock della sua vita”, dirà Costantino, poi lo prende per mano, lo chiude senza luce in una stanza e va a cercare la moglie.

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A tirarlo fuori ci pensa la Regina Ingrid. Quando Frederik le racconta che Costantino gli ha appena chiesto di poter sposare la loro figlia, lei reagisce con molta più calma: “Faresti meglio a lasciarlo uscire e a prendere dello champagne,” gli risponde. Lo champagne, però, non significa nozze immediate.

Nessun permesso al royal wedding

Re Frederik IX considera la figlia troppo giovane e non concede il permesso reale necessario per sposarsi prima della maggiore età. Il fidanzamento viene annunciato ufficialmente il 23 gennaio 1963 e Anna Maria comincia a prepararsi alla futura vita da regina, studiando il greco moderno, la storia della Grecia e quella della monarchia del Paese.

Dalla Danimarca alla Grecia

Il 6 marzo 1964, però, Re Paolo muore e Costantino sale al trono a soli 23 anni. Quando Anna Maria lo sposerà ad Atene il 18 settembre dello stesso anno, appena diciannove giorni dopo aver compiuto 18 anni, non sposerà più il Principe ereditario conosciuto da ragazzina, ma il Re di Grecia.

Moglie e Regina

Anna Maria arriva in Grecia con la famiglia a bordo dello yacht reale danese Dannebrog, quasi ripetendo quanto era accaduto otto anni prima a Grace Kelly, arrivata a Monaco via mare per sposare il Principe Ranieri.

Le nozze vengono celebrate il 18 settembre 1964 nella Cattedrale Metropolitana di Atene. Anna Maria indossa un abito in satin color avorio realizzato da Holger Blom con Jørgen Bender, che avrebbe poi firmato gli abiti da sposa delle sue due sorelle, Margrethe e Benedikte.

La fede con l’oro di Alessandro Magno

Secondo il sito greco The Royal Chronicles, la fede ricevuta da Anna Maria durante la cerimonia era stata realizzata con l’oro di antiche monete risalenti all’epoca di Alessandro Magno.

Il bouquet, invece, era composto da mughetti provenienti dalla Danimarca. Un fiore che sarà di nuovo protagonista nella storia di Anna Maria e Costantino molti anni dopo: alla morte del marito, nel 2023, lei sceglierà proprio i mughetti per la corona funebre con la scritta “La tua amata Anna Maria”.

I figli e il colpo di Stato

Dopo il matrimonio Anna Maria comincia la sua nuova vita ad Atene come Regina di Grecia. Il 10 luglio 1965, meno di dieci mesi dopo le nozze, viene al mondo la prima figlia della coppia, Alexia, che alla nascita diventa anche erede presuntiva al trono. Il 20 maggio 1967 nasce invece Pavlos, destinato a prendere il suo posto nella linea di successione.

Ma quando nasce l’erede al trono il problema della successione è in secondo piano. Appena un mese prima, il 21 aprile, un colpo di Stato militare aveva portato al potere la giunta dei colonnelli.

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46 anni di esilio

Il 13 dicembre dello stesso anno Costantino tenta di riprendere il potere, ma fallisce. La famiglia reale lascia la Grecia e raggiunge Roma.

Comincia così un esilio destinato a durare quasi mezzo secolo. La monarchia viene abolita nel 1973 e l’anno successivo, dopo la caduta della dittatura, un nuovo referendum conferma la Repubblica.

Proprio lontano dalla Grecia nasceranno gli altri tre figli della coppia: Nikolaos a Roma nel 1969, Theodora a Londra nel 1983 e Philippos, sempre a Londra, nel 1986. Per qualche tempo la famiglia vive anche a Copenaghen, ad Amalienborg, ospite della Regina Ingrid, prima di stabilirsi nel Regno Unito.

La famiglia che Anna Maria e Costantino hanno costruito si allarga: ai cinque figli si aggiungeranno nove nipoti. Tra loro Olympia, figlia di Pavlos e Marie-Chantal Miller, modella e socialite legata al mondo della moda, e Costantino Alessio, fratello minore di Olympia e primo figlio maschio di Pavlos, oggi secondo nella linea di successione alla guida della Casa reale greca dopo il padre.

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Il ritorno nel regno che non c’è più

Nel 2013, quarantasei anni dopo quella partenza, Anna Maria e Costantino tornano a stabilirsi in Grecia. È qui che trascorrono insieme l’ultima parte del loro matrimonio, fino alla morte dell’ex sovrano, avvenuta ad Atene il 10 gennaio 2023.