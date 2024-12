Letizia di Spagna, sua figlia Sofia protagonista del suo primo evento da sola

L'Infanta Sofia ha presenziato al suo primo evento da sola: il debutto è stato un successo per la sua maturità. Ma il look non ha convinto del tutto

Fonte: IPA Sofia di Spagna

L’Infanta Sofia, figlia di Letizia di Spagna e di Re Felipe, ha fatto il suo debutto: il suo primo evento da sola. Ne è passato di tempo da quando era solo una bambina curiosa, sempre insieme alla sorella Leonor: oggi Sofia è una giovane donna pronta a muovere i primissimi passi istituzionali. Del resto, si sta avvicinando alla maggiore età: il 13 dicembre è stata una data importante per lei, con la consegna dei premi per il Concorso Fotografico Infanta Sofia.

Il primo evento da sola dell’Infanta Sofia

Sempre sostenuta dalla Famiglia Reale spagnola, l’Infanta Sofia si è apprestata a partecipare al suo primo evento importante senza Re Felipe e la Regina Letizia. Assente anche la sorella Leonor, la Principessa delle Asturie. Tutti gli occhi sono stati puntati proprio sul suo debutto: la giovane ha tanti interessi, dalla fotografia fino alla moda, allo sport e all’arte. Viene descritta come indipendente ed empatica, oltre a un’allegria contagiosa che, a onore del vero, l’ha sempre contraddistinta sin da bambina.

All’evento, l’Infanta Sofia si è presentata con uno stile che possiamo definire sempre più suo: è ovviamente cambiata, sta maturando, esattamente come la sorella. Alla cerimonia di premiazione “Objective Heritage”, il Concorso Fotografico Infanta Sofia, ha consegnato i premi ai vincitori. Per l’Infanta, sono anche iniziate le vacanze natalizie: sta studiando all’Atlantic College in Galles.

Il look dell’Infanta Sofia nel dettaglio: elegante come la mamma e la sorella

Fonte: IPA

Anche la figlia più giovane di Letizia e di Felipe di Spagna è una fashion victim. Di fatto, è la prima volta che vediamo Sofia indossare un look diverso dal solito, un completo sartoriale monocromatico. Giovanile, ma non troppo: sta crescendo ed è giusto che trovi il proprio stile, magari strizzando proprio l’occhio a quello della mamma e della sorella. Il brand dell’abito è Woman di El Corte Inglés, ed è un completo che si compone per giacca doppiopetto e pantaloni larghi, molto simile ad altri completi indossati proprio dalla madre e dalla sorella. Nel complesso azzeccato, ma troppo largo per lei. Sofia ha completato il look con scarpe nere con tacco basso, ma del resto non ha bisogno di guadagnare centimetri, essendo altissima, proprio come il papà.

Il debutto è stato un successo

Misurata, elegante, chic e rispettosa: il debutto dell’Infanta Sofia è stato un successo. L’Infanta è salita sul palco per consegnare i rispettivi premi e ha seguito successivamente l’evento seduta sulle poltrone vicina ai presenti. Una scelta che è stata promossa anche da Hola: la sensazione è che i Reali di Spagna siano sempre alla “mano”, soprattutto rispetto a quelli inglesi.

Questo è il primo di tanti eventi che verranno, ma la Casa di Spagna può fare affidamento su due giovani donne di grande forza: le sorelle Sofia e Leonor hanno un rapporto speciale, cosa assai poco diffusa nelle Famiglie Reali. L’anno scorso, l’Infanta si è trasferita in Galles, precisamente all’UWC Atlantic College di Llantwit Major, dove al termine dei tre anni conseguirà il Baccalaureato internazionale, dopo aver concluso il processo di selezione richiesto in modo più che positivo.