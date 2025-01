Kate Middleton, parla un’ex detenuta: “Sono fortunata ad averla incontrata”

L'ex detenuta Francesca Fattore racconta del suo incontro con Kate Middleton e di come abbia cambiato per sempre la sua vita

Fonte: IPA Kate Middleton

Incontrare una Principessa non è qualcosa che accade tutti i giorni ma per qualcuno può rappresentare molto più che conoscere semplicemente la donna più importante del Paese. Nel 2020 Kate Middleton ha fatto visita all’HM Prison Send nel Surrey, un carcere femminile, e ha parlato a lungo con Francesca Fattore, una donna che oggi è un’ex detenuta e ricorda alla perfezione quel giorno. Un incontro che le ha dato fiducia in sé stessa e di cui è tornata a parlare a distanza di due anni, adesso che ha cambiato vita.

La storia di Francesca Fattore

Francesca Fattore oggi ha 44 anni e alle spalle un passato difficile, segnato dalle dipendenze. Lo stesso che l’ha fatta finire dietro le sbarre dove, per una fortunata serie di coincidenze, ha avuto la possibilità di incontrare Kate Middleton. Era il 2020 e l’allora detenuta dell’HM Prison Send aveva appena completato un programma di riabilitazione, cosa che le ha consentito di riprendere in mano le redini della propria vita.

Come riporta l’Express, la Fattore ha cominciato ad abusare delle droghe già da adolescente, diventando poi dipendente dall’eroina e dal crac. Il bisogno di una dose e quindi di denaro l’ha portata a intraprendere la strada dello spaccio di narcotici e da lì è sempre stata una strada in salita. A 30 anni è stata arrestata per reati legati alle droghe e per molto tempo è stata rinchiusa nel carcere di massima sicurezza di Bronzefield, noto per aver ospitato nel tempo alcune tra le criminali più temute di tutto il Regno Unito.

L’incontro con Kate Middleton che le ha cambiato la vita

Alla fine del suo percorso di riabilitazione, l’incontro con Kate Middleton ha segnato profondamente la vita di Francesca Fattore. Ricorda bene quel giorno e ancora oggi, a distanza di due anni, è convinta che le abbia cambiato la vita, dandole una spinta in più per trasformarla.

“Sapete cosa? La cosa che mi ha sorpreso di Kate è che non mi ha giudicato, semplicemente non le importava che fossi una detenuta – ha raccontato, come riporta l’Express -. Il modo in cui si è comportata con me, era come se fossi una persona normale. Ci sono così tante persone là fuori che giudicano i detenuti e gli ex detenuti, eppure lei sostiene la riabilitazione lì e sono rimasta semplicemente scioccata dal fatto che qualcuno come lei si sedesse accanto a me e mi vedesse come una sua pari”.

“Penso che la cosa principale che mi rimarrà impressa… Le ho detto che ero molto nervosa e che tremavo, letteralmente. Ma lei si è seduta accanto a me e io ho detto ‘Sono così nervosa’ e lei ha detto ‘Non essere sciocca, va tutto bene’. Mi ha fatto sentire così rilassata anche allora”, ha aggiunto.

Oggi la vita di questa ex detenuta è davvero cambiata. Francesca Fattore è diventata una content creator e gestisce il canale Uk Ex Female Prisoner, uno “spazio sicuro” per le ex detenute dove possono chiedere consigli o aiuto di ogni tipo. “Vorrei dirle ancora una volta che mi sento così fortunata ad averla incontrata e che è una delle cose più grandi che mi siano mai capitate”, ha concluso la Fattore, sottolineando come sia fonte di ispirazione per tantissime donne anche alla luce del percorso contro il cancro che ha affrontato con coraggio e dignità.