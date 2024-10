Kate Middleton, come celebra Halloween con George, Charlotte e Louis tra Londra e Norfolk

Fonte: Getty Images Kate Middleton, cosa farà ad Halloween

Durante le due settimane di pausa scolastica per Halloween, la Principessa Kate ha deciso di prendere una pausa dagli impegni ufficiali per dedicare del tempo ai suoi tre figli, il Principe George, la Principessa Charlotte e il Principe Louis. Questa decisione riflette la volontà della famiglia reale di godersi il periodo di festa in modo rilassato, sebbene le celebrazioni di Halloween nel Regno Unito siano meno comuni rispetto agli Stati Uniti.

Festeggiamenti di Halloween in famiglia

La tradizione del “trick-or-treat” è una pratica conosciutissima anche nel Regno Unito, ma viene praticata con meno entusiasmo rispetto agli Stati Uniti. Secondo quanto riportato da The Sun, le autorità locali possono intervenire nel caso in cui si verifichino comportamenti definiti come “anti-sociali” durante la raccolta dei dolci.

La Principessa Kate sembra voler coltivare l’aspetto più divertente di questa festività, accompagnando i suoi figli a fare dolcetto o scherzetto nella notte del 31 ottobre, come riportato da Hello!.

L’incontro a sorpresa a Londra

Nel gennaio 2023, Hello! ha pubblicato una foto che mostrava Kate Middleton insieme ai figli davanti al cancello di una casa a Londra. L’immagine, scattata e condivisa da Jay Rutland, marito di Tamara Ecclestone, ha offerto uno spaccato della semplicità della vita familiare dei reali.

Rutland ha accompagnato la foto con la didascalia: “Per chi dubita della semplicità di William e Kate… Ecco Kate con i bambini che bussano alla nostra porta a Londra per il ‘trick-or-treat’ di Halloween.” Durante una sessione di domande e risposte su Instagram, Rutland ha descritto William come “caloroso, affabile e amichevole”, aggiungendo che Kate è apparsa molto alla mano.

In un’intervista rilasciata a People, una fonte ha elogiato il clima sereno che Kate e William riescono a creare per i loro figli. “Sembrano bambini molto felici,” ha commentato l’insider. “Gran parte di ciò è dovuto alla stabilità e alla normalità che Kate riesce a portare nella famiglia, rifacendosi alla sua stessa infanzia. William ne è entusiasta.”

Un legame speciale con Anmer Hall e la quiete della vita a Norfolk

Kate Middleton ha sempre cercato di bilanciare il suo ruolo di Principessa di Galles con il desiderio di garantire ai suoi figli una vita serena e ordinaria. La residenza di Anmer Hall, situata nell’idilliaca campagna del Norfolk, è il luogo perfetto per coltivare questa normalità. Qui, lontano dai riflettori, Kate e William si rifugiano spesso con i figli durante le vacanze scolastiche e i weekend, vivendo momenti di intimità familiare che riflettono il loro desiderio di una vita semplice.

Anmer Hall, donata alla coppia dalla Regina Elisabetta come regalo di nozze, è un rifugio di pace che permette alla famiglia reale di vivere esperienze quotidiane lontane dalle formalità. Questo legame con Norfolk diventa ancora più significativo durante occasioni speciali come Halloween. La famiglia, come riportato, ha l’abitudine di ritirarsi nella residenza per trascorrere il periodo di vacanza scolastica, cogliendo l’opportunità per immergersi in tradizioni semplici, come il “trick-or-treat”.

A Norfolk, Kate può instaurare una routine familiare lontana dagli occhi indiscreti, come dimostra la sua abitudine di frequentare luoghi amati dai locali, quali negozi di ceramica o spiagge appartate. Lì, riesce a offrire ai figli un’infanzia fatta di esperienze semplici, valorizzando tradizioni e normalità. Questo rifugio, unito alla discrezione della comunità, permette alla famiglia di celebrare festività come Halloween in totale tranquillità, rispettando la volontà di Kate di far crescere i suoi figli in un ambiente sereno e spontaneo.