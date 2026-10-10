Kate Middleton, l’incontro segreto a Londra: “Nessuno lo sapeva”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Kate Middleton

Nessuno lo sapeva, ma in questi giorni Kate Middleton ha avuto un incontro segreto con una miliardaria per una questione delicata e molto importante. Un meeting che sarebbe stato particolarmente fruttuoso e che è stato svelato solamente in queste ore.

L’incontro segreto di Kate Middleton con Melinda Gates

In questi giorni i fan della Royal Family hanno potuto ammirare Kate Middleton in tutta la sua bellezza, fra tartan e tacchi alti durante la visita a Belfast insieme a William. Nel corso della settimana però la principessa del Galles avrebbe avuto un altro incarico molto importante. Avrebbe infatti realizzato un incontro segreto e privatissimo con Melinda French Gates, fondatrice di Pivotal.

L’incontro si è svolto presso gli uffici londinesi di Pivotal e a svelarlo è stato proprio l’ufficio stampa di Corte con una circolare, diffusa diversi giorni dopo quel meeting. “La Principessa del Galles, Patrona congiunta della Royal Foundation del Principe e della Principessa del Galles – si legge -, ha partecipato a un incontro con la signora Melinda French Gates (Fondatrice di Pivotal) presso gli uffici di Pivotal a Londra”.

Non è dato sapere quale fosse il motivo dell’incontro nè quale sia stata la discussione fra Melinda, ex moglie di Bill Gates, e Kate Middleton. Tutto si è infatti svolto a porte chiuse, lontano da occhi indiscreti.

Pivotal, fondata nel 2015, ha l’obiettivo di accelerare il potere, il progresso sociale e l’influenza delle donne a livello globale. Il lavoro della fondazione riguarda investimenti in varie aree, con miliardi di dollari utilizzati per questa importante causa.

L’impegno di Kate Middleton, in prima fila per aiutare gli altri

Non è stato svelato nulla di più riguardo i progetti futuri di Kate e Melinda. Con molta probabilità però le due potrebbero collaborare in futuro per realizzare alcuni progetti. D’altronde, come ben sappiamo, Kate Middleton, insieme anche a William, si è sempre occupata di beneficenza, portando avanti progetti importanti riguardanti cause che le stavano a cuore.

È, ad esempio, una grande sostenitrice di associazioni che si occupano di recupero dalle dipendenze. In passato ha sostenuto il Forward Trust, senza dimenticare le numerose campagne sulla salute mentale lanciate insieme al William e Harry, ormai diversi anni fa, quando i due fratelli erano ancora molto uniti.

Sostiene in modo attivo e continuo la Royal Marsden Cancer Charity, l’ospedale oncologico di Londra con cui ha un forte legame personale. Lo scorso giugno, non a caso, ha completato la National Three Peaks Challenge. La principessa del Galles ha realizzato una vera e propria impresa, scalando in meno di 24 ore le tre vette più alte di Inghilterra, Scozia e Wales con lo scopo di raccogliere fondi per i pazienti oncologici.

Infine nel giugno del 2021 ha creato il Royal Foundation Centre for Early Childhood, un centro che ha lo scopo di studiare lo sviluppo infantile e migliorare i primi anni di vita dei bambini. Proprio nel 2026, per realizzare questa missione, è volata in Italia dove ha visitato i centri educativi creati su ispirazione del Reggio Approach.