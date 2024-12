Fonte: IPA Kate Middleton

Kate Middleton, finalmente, è tornata. Il peggio è passato e la principessa è pronta a riprendere in mano la propria vita. Quella ufficiale, con il ritorno agli impegni istituzionali, e quella privata. Dopo i lunghi mesi di malattia Kate è tornata a riabbracciare una delle sue passioni più grandi, lo sport, e stavolta al suo fianco c’è anche il marito William.

Kate e William hanno assunto un personal trainer

Nel mese di settembre, dopo lunghi mesi di chemioterapia, la principessa Kate Middleton ha annunciato di aver terminato le cure necessarie alla malattia che l’ha colpita e, giorno dopo giorno, è tornata in possesso della forza e della vitalità che da sempre la contraddistinguono. E adesso è pronta a tornare in forma davvero, dedicandosi nuovamente all’attività fisica e allo sport.

Una fonte vicina alla famiglia reale ha rivelato che l’obiettivo per il nuovo anno di Kate e William è quello di dedicarsi a pieno alla propria salute fisica e mentale. “Adora correre ed è tornata a farlo. – ha dichiarato la fonte a Life&Style – È tornata a sollevare pesi e sta seguendo alcune lezioni di spinning e yoga”. Con saggezza, la principessa ha ricominciato ad accostarsi all’attività fisica con calma, senza strafare.

L’insider afferma poi che anche William accompagna la moglie nel suo percorso di benessere: “Si sono imposti come obiettivo per il nuovo anno di arrivare assieme nella loro forma migliore”. E per farlo hanno pianificato un programma dettagliato assieme a un personal trainer e un dietologo, la loro alimentazione aumenterà l’apporto di proteine, “per poter costruire i muscoli”. William non è mai stato noto per essere troppo dedito allo sport, ma oggi “è così entusiasta e grato che Kate stia abbastanza bene da tornare a muoversi da essersi appassionato anche lui”. Compagni di vita e, da oggi, anche compagni di sala pesi.

La passione della principessa per lo sport

Prima di ammalarsi Kate era una vera e propria macchina da guerra, inarrestabile. Il suo fitness plan era giornaliero e a dir poco intenso, da vera atleta. Ogni mattina la principessa era solita correre fino a 3 chilometri all’interno del parco reale, per poi dedicarsi a una sessione da 45 minuti in sala pesi. A giorni alterni, sostituiva la corsa con una lezione di spinning seguita da una classe di yoga da un’ora. O, in alternativa, una passeggiata da almeno 10mila passi seguita da 45 minuti di sala pesi. Ancora, un’ora di yoga e 30 minuti di HIIT, la disciplina che prevede l’alternarsi di esercizi ad alta intensità per tempi brevi e brevi periodi di recupero.

Un salutare mix di rafforzamento muscolare, attività cardio e discipline pensate per allungare i muscoli e distendere le articolazioni. Il tutto, naturalmente, associato a una dieta ricca e variegata. Chi si allena così tanto non può certo stare a stecchetto e la principessa non si priva di nulla, facendo più di uno spuntino nel corso della giornata e arrivando a consumare anche fino a 3mila calorie al giorno. Un vero esempio da seguire, ad averne il tempo… e soprattutto la forza di volontà.