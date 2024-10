David Beckham e il Principe William visitano insieme la London Air Ambulance Charity

Fonte: IPA David Beckham e il Principe William

Strana coppia a Londra. Il Principe William e David Beckham sono stati approdati alla London Air Ambulance Charity per visionare i due nuovi elicotteri dell’organizzazione benefica. L’ex calciatore e il reale inglese hanno posato insieme davanti agli obiettivi fotografici, scherzando come due amici di vecchia data.

David Beckham e il Principe William si danno appuntamento a Londra

Oltre che dalla una nota passione per il calcio, il Principe William e David Beckham sono accomunati dal grande impegno dimostrato nel corso degli anni in campo benefico. Non sorprende, quindi, che i due abbiano preso parte ad un importante evento umanitario a Londra, nell’aeroporto militare di RAF Northolt: qui, l’ex calciatore e il futuro Re della Gran Bretagna, hanno assistito alla presentazione di due nuovi elicotteri della London Air Ambulance Charity, acquistati grazie ad una raccolta fondi che ha raggiunto la cifra record di 15 milioni di sterline (oltre 18 milioni di euro).

William e David si sono calorosamente salutati, e hanno posato insieme davanti ai nuovi veicoli a disposizione dell’organizzazione benefica. Elegantissimi in nero, lo sportivo e il reale inglese sono apparsi pienamente a proprio agio, sedendosi anche alla guida degli elicotteri. Entrambi hanno apposto delle firme sulla superificie dei mezzi di trasporti: “Grazie! Vola in sicurezza, con amore Beckham” ha scritto l’ex calciatore, affiancando alla sua firma anche il numero 7, lo stesso della sua maglia in campo. “Di nuovo in pista” ha invece siglato William, prima di concedersi un selfie in compagnia della crew e del suo celebre collega.

I due, per l’occasione, hanno anche risposto ad alcune domande sull’importante iniziativa che li ha visti protagonisti. Beckham, che solo qualche giorno fa era Parigi per supportare sua moglie Victoria, ha spiegato di essere stato invitato proprio dal Principe del Galles in persona all’evento.

“Mi ha coinvolto personalmente. Quando mi ha chiamato e mi ha chiesto di partecipare, non ho potuto fare a meno di nascondere l’emozione: sono un fan della London Air Ambulance da moltissimi anni, essendo un ragazzo dell’East End di Londra” ha dichiarato David.

L’impegno di David e William per la London Air Ambulance Charity

La London Air Ambulance Charity si occupa del servizio medico di emergenza in elicottero nella città di Londra. “Questi ragazzi si affidano ai fondi pubblici e alle donazioni, quindi il fatto che potessi essere coinvolto nella raccolta fondi che ha permesso di acquistare questi elicotteri è per me un onore. È bello poter aiutare nel mio piccolo” ha spiegato ancora David Beckham. William, invece, ha lavorato come pilota per la East Anglian Air Ambulance tra il marzo 2015 e il luglio 2017.

I due nuovi elicotteri H135 sono stati acquistati grazie alla campagna Up Against Time, che fu lanciata nel 2021: in quell’anno, infatti, ci si rese conto che i due elicotteri MD902 erano troppo vecchi, e necessitavano di essere sostituiti. La somma raccolta, pari a circa 16 milioni di sterline, ha quindi permesso di ampliare la flotta aerea dell’organizzazione, assicurando al team medico di continuare il proprio prezioso lavoro. Circa 4 milioni sono stati raccolti dalla campagna Omaze, sostenuta proprio da Beckham.