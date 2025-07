D'estate può capitare di sentirci attratte da qualcuno che ci fa girare la testa, sia che siamo single oppure già impegnate. Se è il tuo caso (ma anche se non lo è, perchè non si sa mai...) gioca con il test e scopri se si tratta solo di una crush o una vera love

123RF Test: Il tuo amore estivo è un flirt o una storia vera?

Non è facile resistere alla tentazione di sperimentare un “summer love”. Spensierato, piccantino, divertente, può coinvolgerci a ogni età. È vero, è un fenomeno che colpisce in prevalenza donne giovani e libere da legami, ma… mai dire mai! Lo scenario di mare favorisce le conoscenze e la disponibilità, eppure anche una location di alta quota, tra boschi e rifugi, può essere giusta per un flirt. Ma come distinguere tra un gioco audace e qualcosa di più profondo? E cosa fare quando si è già impegnate?

Pensare prima a noi stesse

Il flirt estivo è per eccellenza sinonimo di leggerezza. Non ci sono le pressioni né le aspettative di una relazione più impegnativa. Ci si sente più libere di essere spontanee e di provare cose nuove. E poi sentirsi desiderate e apprezzate può dare una bella spinta alla nostra autostima. Ci sono però alcuni “doveri” verso noi stesse ai quali non possiamo sottrarci, per quanto l’infatuazione ci abbia scombinato la lucidità.

Dobbiamo proteggere il nostro cuore

I flirt estivi sono leggeri, ma non significa che non possano far male. Cerchiamo di non innamorarci troppo in fretta mantenendo un certo distacco emotivo: siamo consapevoli che stiamo vivendo una bella storia che, nella maggior parte dei casi, non durerà. Quindi stop a fantasie di vita insieme, figli, progetti comuni se non abbiamo l’assoluta certezza di essere ricambiate. Anche se lui è un figo senza precedenti.

…e la nostra salute

Per quanto la passione ci travolga, non tralasciamo mai il nostro benessere mettendoci al sicuro da possibili gravidanze o malattie trasmesse sessualmente. Sembra un’ovvietà, ma è una priorità assoluta.

Dobbiamo essere sicure di noi e delle nostre scelte

Non lasciamo che gli altri decidano per noi e non facciamo nulla che ci faccia sentire a disagio. Nessuno sarà mai così seducente da costringerci a compiere gesti, atti e decisioni contro la nostra indole e le nostre convinzioni e i nostri principi.

Dobbiamo divertirci

Se anche solo per un istante ci sentiamo tristi, deluse, offese, ignorate o sottovalutate, allora ciao ciao flirt, senza rimpianti né rimorsi.

Come capire se è una storia vera

Il dubbio che però ci compare in mente è “Questa storia è destinata a svanire con la fine dell’estate o invece è una cosa più seria, è quasi… amore?”. Molto spesso i flirt estivi sono tanto indimenticabili quanto effimeri. Ma a volte possono trasformarsi in sentimenti forti e duraturi. Come fare per capirlo?

Se il tipo che ci ha “conquistate” mostrerà interesse costante e cercherà di passare del tempo con noi anche dopo l’estate, possiamo pensare a qualcosa di serio. Non avrà timore di pianificare incontri e osservare il suo comportamento può dare molti indizi.

Se il nostro “amico speciale” è disposto a parlarci dei propri sentimenti e delle proprie intenzioni, è un buon segno. Se mostra un interesse sincero per noi oltre il divertimento (ci chiede della nostra vita, dei nostri progetti, delle nostre esperienze) e ascolta attentamente le risposte (ricordandole!), è un punto a suo favore.

Se ci manda messaggi e ci chiama non solo per organizzare le serate ma anche per sapere come stiamo o per farci ridere con un video buffo, potrebbe essere il segno di un interesse importante.

Se mantiene le promesse (tipo dice di volerci rivedere e poi lo fa, oppure di accompagnarci dal dentista e ci scorta sul serio) vuol dire che ci tiene davvero.

Se inizia a parlare di progetti futuri che includono anche noi e se ci presenta agli amici e/o alla famiglia, è il segno che il flirt è qualcosa di molto serio.

Affidiamoci anche al nostro intuito per capire la reale natura dei suoi sentimenti: il sesto senso femminile sbaglia di rado.

Se siamo già impegnate

E se siamo già in coppia? È un bel pasticcio. Un flirt, per quanto sia leggero, ha la potenza di scardinare anche il rapporto più collaudato. Cerchiamo di ricordare il valore della nostra relazione: se è davvero importante per noi, consideriamo le potenziali conseguenze di un tradimento. Il conflitto e il dolore che potrebbero derivarne potrebbe essere distruttivi. È vero che ogni coppia ha le sue regole, ma l’onestà è basilare. E la situazione inversa non ci piacerebbe affatto. Pensiamoci bene prima di concederci una “innocente evasione”, che se – oltretutto – si rivelasse un vero amore, ci sconvolgerà la vita. O ce la salverà…

E tu?

E tu, sei in gioco con un flirt estivo o ci stai pensando? Per scoprire se l’attrazione che provi ha in sé le caratteristiche del vero amore, gioca con il test che ti svela se è solo una crush passeggera o una storia importante.