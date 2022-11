Esperta di affari di cuore e pasticci quotidiani, sono stata la caporedattrice di una famosa rivista per ragazze e ho lavorato nella produzione musicale. Sono laureata in Lettere e scrivo per diverse testate.

Fonte: 123RF Test: È davvero innamorato o vuole solo divertirsi?

“Ma insomma, questo ragazzo fa sul serio o vuole solo divertirsi?” Non è solo la domanda di una mamma in ansia per la figlia super-innamorata di un ragazzo che le pare dolce, sì, ma non abbastanza; affidabile, eccome, ma non sempre; responsabile, certo, ma fino a un certo punto. Ammettiamolo: è la stessa identica domanda che ci facciamo noi quando iniziamo una storia con un lui per cui abbiamo peso la testa ma del quale una vocina interiore (e un po’ petulante) sembra dubitare.

Osservando alcuni comportamenti del nostro partner possiamo capire se sia davvero innamorato di noi o se pensi piuttosto a divertirsi senza volersi impegnare sul serio. Atteggiamenti sfuggenti, tendenza a mentire, rifiuto di includerci nella sua vita quotidiana, mancanza di ascolto sono tutti segnali rivelatori che il tipo in questione non ha, almeno per ora, intenzioni a lungo raggio.

Intanto però godiamoci questa love story che ci appare così speciale e elettrizzante, consapevoli che ne dovremmo trarre comunque il meglio in fatto di emozioni, scoperte, esperienze. E se lui fa proprio sul serio, lo scopriremo presto: magari con un luccicante anello con brillante!

E tu, sai con certezza se il tuo ragazzo è davvero innamorato di te o vuole solo divertirsi? Gioca con il test che ti svela se il tuo lui è proprio cotto oppure le sue intenzioni sono solo giocose e niente affatto solide.