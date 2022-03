Sesso? No grazie, meglio il sexting!

Ho 17 anni e dopo la pandemia ho una specie di senso di repulsione all’idea di toccare qualcuno. Ci sono però un paio di ragazzi con cui chatto e mi diverto molto a mandare loro messaggi un po’ hot e selfie in cui mi sento particolarmente carina. Anche loro mi mandano frasi esplicite e foto. Per il momento, non sento il bisogno di fare sesso, mi basta sapere che ci sono due ragazzi a cui piaccio molto e mi apprezzano per le mie doti fisiche. Sarà normale?