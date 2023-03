Mi ha chiesto una pausa di riflessione. È la fine?

Fonte: iStock Pausa di riflessione

34 anni io, 40 lui. Stiamo insieme da 12 anni e conviviamo da 5. Siamo sempre stati una coppia abbastanza solida, seppur con i nostri alti e bassi. Nessun tira e molla precedente, solo discussioni e qualche periodo di crisi che però abbiamo sempre superato. Ora lui non sa più cosa vuole dalla vita, l’unica certezza che ha è che vuole allontanarsi da tutto ciò che abbiamo costruito in questi anni. Mi ha detto che vuole trasferirsi alle Canarie per qualche mese, per riflettere sul suo futuro e anche sulla nostra relazione che, a suo dire, è diventata piatta e priva di stimoli, come il resto della sua vita. Non mette in dubbio l’amore, anche se io credo che la questione sia proprio quella, e mi ha chiesto di aspettarlo, perché questo non è un addio, quanto più una pausa di riflessione per poi capire il da farsi. Sinceramente non so cosa pensare, la mia prima reazione, quella dettata dalla rabbia e dall’istinto, mi ha fatto dire “Vai, e restaci pure alle Canarie”, perché il suo discorso mi sembra una scusa bella e buona. Cosa pensa di fare? Andare lì e divertirsi mentre io, come Penelope, sto a casa a tessere la tela? D’altra parte, però, non posso negare che il pensiero di vivere senza di lui mi spezza il cuore e se ci fosse una possibilità di tornare insieme, io non vorrei bruciarla. Che devo fare?

Amica mia, se c’è una cosa che ho imparato nella vita è che a seguire l’istinto, spesso, non ci sbagliamo. Il problema reale è che a quello ci affidiamo raramente, perché ci hanno insegnato che agendo senza pensare commettiamo troppo spesso degli errori.

La soluzione, allora mi chiederai, qual è? Io ti propongo di ascoltare l’istinto, che è un po’ il nostro super potere, e di raccogliere tutti quei segnali che lui ti ha mandato per poi elaborarli, rispettando comunque quello che provano il cuore e la testa.

Parliamo della tua prima reazione, per esempio. Quella è stata dettata dalla rabbia, dalla delusione e dalla sofferenza, è vero, ma non per questo devi per forza metterla da parte. Se dalla pancia hai sentito che quella pausa di riflessione che ti ha chiesto il tuo compagno è una scusa, è perché probabilmente pensi che sia così. Forse perché è vero che le cose non sono più uguali a prima, o forse perché ti sei accorta anche tu che il suo amore non è più quello di un tempo. Ma chi, meglio di te, dopo 12 anni di vita insieme può saperlo?

Da parte mia, potrei elencarti tutta una serie di motivi per i quali una pausa di riflessione potrebbe trasformarsi in un momento di evoluzione di coppia, ma potrei anche dirti che se c’è già una crepa nella vostra relazione allontanandovi non farete altro che ingrandirla, fino a farla diventare irreparabile.

Posso dirti anche che, personalmente, non credo alle pause di riflessione perché penso piuttosto che i problemi, così come le crisi, debbano essere risolti insieme. Certo ognuno merita i suoi spazi, se di questi si ha bisogno, ma come si può abbattere lo stesso ostacolo se ci si trova lontani? Ma questa, amica mia, è solo la mia personalissima visione delle cose, e non è detto che sia giusta per te e per voi. Così come non c’è una decisione giusta o sbagliata, ma solo quella che ti farà stare bene.

In 12 anni, mi pare di aver intuito, non siete mai stati distanti l’uno dall’altra. Ma non è la lontananza fisica che vi separerà, adesso, perché lui ti sta chiedendo altro. Dunque, tu sei pronta a trascorrere i prossimi mesi davanti a una porta chiusa con la speranza che questa un giorno si riapra? Se sicura di voler mettere in pausa la tua vita per un tempo indeterminato? E soprattutto riuscirai a sopportare la solitudine e la frustrazione nell’attesa che lui ritorni? Consapevole che, potrebbe anche non farlo più?

Puoi lottare, se vuoi, per questo amore. Certo che puoi farlo, e nessuno ti giudicherà per questo. Ma ricordati che abbiamo tutti bisogno di avere un alleato al nostro fianco, perché le grandi battaglie non si combattono mai da sole.