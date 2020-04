La felicità fa rima con ottanta

Sono molte le persone spaventate dall’età che avanza perché, in generale, i cambiamenti fanno paura a tutti e quando si diventa grandi inevitabilmente la vita ci trasforma. Eppure non dovremmo aver paura di raggiungere quella che viene considerata l’età della felicità; secondo uno studio, infatti la vecchiaia, e in particolare gli 80 anni, possono renderci felici come non lo siamo mai stati.