Non sopporto più di trovare foto “spinte” sul telefono del mio compagno

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice

Ho 42 anni e ho il mio gran bel bagaglio di esperienze, insomma nella vita mi sono divertita e ho sempre fatto tutto ciò che volevo con estrema libertà. Preciso questo perché non voglio passare per bigotta o moralista, non è una cosa che mi appartiene. Però mi sono rotta le scatole di trovare foto spinte sul telefono del mio compagno. Che poi, chiamarle spinte è un eufemismo, sono vere e proprie fotografie porno, a volte anche così esagerate che non capisco come si possano trovare eccitanti. Non controllo il suo telefono, questo voglio precisarlo, ma capita che faccio qualche telefonata con il suo, oppure che mi cade lo sguardo su quelle foto quando lui le riceve. Sì perché c’è da precisare che quelle foto se le scambia con gli amici su un gruppo di Whatsapp. Ok, non le manda lui, ma le riceve. Ma questo mi dà comunque fastidio. Ma si può a quarant’anni comportarsi come degli adolescenti? Scambiarsi foto oscene della qualunque e magari anche commentarle? Ragazze a me dà fastidio. Mi dà fastidio il fatto che sul cellulare del mio compagno debbano starci foto porno. E se i nostri nipoti lo prendessero per sbaglio? E se qualcuno le vedesse? Ma che figura dai. Abbiamo già discusso per questa cosa, ma lui non mi prende seriamente. Sono esagerata?

Amica mia, la storia che mi hai raccontato oggi ha in comunque più di quanto tu possa immaginare con quelle di moltissime altre donne. E mi perdonerai se userò il tuo racconto proprio per provare a risolvere il più grande enigma del secolo: le foto porno che tutti ricevono, ma che nessuno manda mai.

A volte provengono dal gruppo di calcetto, altre volte da quello creato tra colleghi di lavoro o dagli amici di sempre. Quello che ho imparato col tempo è che ci sono poche certezze nella vita di un uomo, ma quel gruppo Whatsapp (o Telegram) ci sarà sempre. E per ogni gruppo Whatsapp esistente sul cellulare di un uomo, ci saranno sempre frotte di fotografie di corpi femminili che farebbero invidia al più completo dei corsi di anatomia.

Perdonami se mi permetto di ironizzare sulla questione, ma credimi quando ti dico che tutte, chi più e chi meno, condividiamo il tuo stato d’animo. Questo non vuol dire che la tua frustrazione non sia da prendere in considerazione anzi, io la capisco eccome. Così come mi unisco al coro di tutte quelle donne che non si capacitano del perché gli uomini abbiano questa ossessione.

Non che noi donne siamo immuni alla bellezza o alla sensualità, intendiamoci. È che sostanzialmente viviamo l’erotismo in maniera molto diversa rispetto alla controparte maschile. Noi siamo molto più creative, a loro basta davvero poco per stimolare la fantasia, anche quelle foto che si scambiano su Whatsapp. Che poi nella maggior parte dei casi, anche quello scambio si trasforma in un’ecolalia grottesca che si svuota di ogni significato.

Quello che penso, con tutta sincerità, è che lo scambio di quelle foto, così come la loro presenza su uno smartphone, non abbiano davvero alcun significato. Ciò che gli uomini trovano attraente, seducente, divertente o erotico lo condividono, senza pensarci, senza dargli per forza un peso o un valore.

Provare a dare una spiegazione a tutto questo è una fatica immane che secondo me non vale lo spreco di energie che si impiega. Ma questo non vuol dire che però tu debba per forza accettare qualcosa che ti dà fastidio. Il consiglio che ti do è quello di dare il giusto peso a quelle fotografie, che secondo me è quasi nullo, e di parlare con lui, senza rabbia o rancore, per chiedergli di cancellarle dopo averle ricevute.

Mi sembra un giusto compromesso per la tua serenità e quella di coppia. Del resto non vorrete mica rovinare quello che avete per delle fotografie?