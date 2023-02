Come farlo innamorare di te: istruzioni per l’uso

Da qualche mese lavoro in uno store di articoli sportivi. C’è un collega che mi ha colpito fin dal primo momento che l’ho visto. Io ho 20 anni e lui 21. Non solo mi piace fisicamente, ma adoro il suo modo di fare, di parlare, di impegnarsi nel lavoro. Tra noi non c’è niente tranne qualche scambio di battute mentre prendiamo un caffè o ci incontriamo tra gli scaffali. Credo proprio di essermi innamorata di lui. Non ho capito se gli interesso, a volte sembra di sì, altre non mi guarda nemmeno. Come faccio a farlo innamorare di me?

Fonte: 123RF Come farlo innamorare di te

Per fortuna non esiste una formula collaudata per far scattare l’innamoramento nelle persone, altrimenti perderemmo tutto l’incanto e la bellezza di un sentimento che si nutre di sguardi, dubbi, batticuori, incertezze, sospiri e sogni! Possiamo però cercare di elaborare una strategia basata su osservazione, esperienza, intuito e sapienza per suscitare una tempesta d’amore nel cuore del nostro oggetto del desiderio.

1) Parlarsi con lo sguardo

Le occhiate, gli sguardi, le sbirciate sono molto importanti. Gli occhi sanno parlare da soli, trasmettono emozioni, intenzioni, dichiarazioni. Guardiamo il tipo che ci piace dritto negli occhi, con intensità, come se volessimo dirgli “ti bacerei anche subito”, ma non appena lui intercetta la nostra occhiata, distogliamo lo sguardo. È una faticaccia, ma dà i suoi frutti. Poco dopo potremmo scoprire che lui ci sta guardando e allora saremo noi a fissarlo. E a fargli un bel sorriso, magari con un occhiolino d’intesa.

2) Creare un feeling speciale

Intesa è proprio la parola giusta perché è l’ingrediente necessario a creare un feeling. Il tipo deve percepire che con noi può essere se stesso: non lo avviciniamo con modi aggressivi, non lo tampiniamo tipo stalker, non lo soffochiamo con domande continue (chiunque le detesta). Comportiamoci come se lui fosse un amico qualsiasi, con naturalezza e tranquillità. Solo con qualche piccola attenzione in più: un buongiorno su whatsapp (ma uno solo!), una pacca sulla spalla, un sorriso ogni tanto, una risata ad una sua battuta. Lui si sentirà il nostro amico speciale.

3) Il dubbio stuzzica l’amore

Una cosa che sprona gli uomini a muoversi è avere il dubbio che non li filiamo più. Contorti, eh? Così, ogni tanto, mentre siamo con lui cambiamo l’oggetto delle nostre attenzioni (un collega, il cellulare, un impegno improvviso), oppure ignoriamolo per un po’. Lo spiazzeremo e lui si sentirà smarrito e sperduto. E alla prossima occasione ci cercherà per primo, fingendo che sia un caso.

4) Raccontarsi per comunicare

Raccontarsi e ascoltare sono i fattori basilari del feeling tra due persone. Soprattutto chi passa del tempo insieme non per scelta (questo verrà dopo) ma per necessità (leggi lavoro) può trovare nel dialogo delle piccole cose la dimensione adatta all’incontro emotivo. Narrarsi brevemente brevi aneddoti della propria vita, ascoltare con interesse ciò che ha da dirci il nostro interlocutore getta le basi di un legame importante. Evitiamo però di raccontare storie pesanti e lagnose: meglio non fare le vittime ma dimostrare di avere autoironia, sensibilità e spirito d’iniziativa.

5) Ridere per capirsi

I maschi adorano constatare che noi ridiamo alle loro battute e apprezziamo la loro verve brillante. È molto gratificante far sorridere una ragazza perché significa che lei è rilassata, serena e apprezza il loro lato buffo. Quindi, a meno che lui non sia proprio un noiosone antipatico (ma allora perché ci piace?) facciamo una risata allegra (ma che sia spontanea) quando dice qualcosa di spassoso, oppure ridiamo con lui di qualcosa di bizzarro a cui abbiamo assistito insieme. Ridere è liberatorio, aiuta la comunicazione, abbatte le sovrastrutture. E fa innamorare.

6) Come me non c’è nessuna

Il tipo che ci piace dovrebbe percepire che noi siamo uniche, speciali, diverse da tutte le ragazze che lui conosce. E siamo sorprendenti. Parliamogli di ciò che ci piace, mostriamo un nostro talento inaspettato (ad essere tiktoker sono capaci tutti, ma noi suoniamo l’ukulele oppure scriviamo haiku – vuoi leggerne uno?), raccontiamogli di qualche esperienza particolare (come le escursioni a cavallo – ci sei mai stato? Se vuoi andarci ti accompagno). Ogni cosa può diventare occasione di un incontro foriero di sentimenti importanti. Alle nostre proposte insolite, lui si sentirà sfidato a rilanciare con qualcosa di altrettanto singolare da offrirci, per mostrarci il meglio di sé…

7) Dolcezza, con grinta

La dolcezza piace a tutti, a noi per prime. Quindi non temiamo di avere modi amabili ma non smielati. Ma dimostriamo anche di essere delle tipe intelligenti, libere, forti e indipendenti: pugno di ferro in guanto di velluto, insomma! Azzardiamo dei complimenti: ai ragazzi piacciono, solleticano il loro ego e abbattono le loro timidezze. Dimostriamogli il nostro apprezzamento non solo perché lui ha un fisico da paura ma anche perché è un uomo speciale, disponibile, preparato e anche risolvi-guai. Infatti, anche se siamo perfettamente in grado di cavarcela da sole, chiediamogli (ogni tanto) un aiuto. Lui sarà felice di dimostrare le sue abilità.

8) Siamo come siamo, sempre

Gli atteggiamenti costruiti, innaturali, copiati da qualcuna che crediamo superfiga, vengono smascherati quasi subito e non ci rendono un buon servizio. Cerchiamo di essere noi stesse perché è di noi che lui si deve innamorare, non di un avatar irreale. Se siamo sincere lui percepirà che non ha nulla da temere e potrà fidarsi sempre di noi. Di rimando, apprezziamo la sua sincerità per gli stessi motivi. L’amore è anche capire il mood dell’altro e rispettare le sue esigenze.

9) Il primo passo? Certo che sì

Se ci siamo intesi, parlati, capiti, abbiamo condiviso panini e problemi, risate e confidenze, possiamo anche fare il primo passo. Se sentiamo che la vibe è giusta, osiamo un abbraccio con vicinanza di nasi e poggiamo un bacio lieve e breve sulla sua bocca. L’approccio timido ma deciso darà il via libera a un bacio vero. Quello sarà il segno che lui è coinvolto e il suo interesse per noi è entrato nella fase “sentimentale”.

10) Tra emozione e follia

Piacersi, innamorarsi, stare insieme, è un gioco alchemico complesso che coinvolge un milione di fattori, si fa beffe delle regole sagge e dei consigli furbi e in realtà non dipende da nessuna legge se non quella del cuore. Si basa sulle emozioni, il desiderio, la necessità improvvisa di stare vicini, di sentire l’odore dell’altro, di condividere discorsi e silenzi, serenità e intimità. Ma anche su un pizzico di follia che ci fa osare l’imponderabile. Per far innamorare un ragazzo, dunque, servono pochi ragionamenti e molto istinto, con un solo “must”: il rispetto per noi stesse.