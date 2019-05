editato in: da

Il sonno è molto importante per i cani, serve a riposare corpo e mente, e a rigenerare le energie fisiche e mentali.

I cani devono avere almeno un posto loro, calmo e tranquillo, dove potersi ritirare per dormire serenamente e mentre dormono non devono essere disturbati.

Il sonno dei cani è così simile a quello degli umani che anche per loro le esperienze e gli stati d’animo influiscono sul sonno.

A differenza nostra, però, i cani che vivono esperienze negative e stressanti non hanno difficoltà ad addormentarsi; al contrario, si addormentano più rapidamente e passano più tempo del sonno nella fase REM.

E con questo arriviamo all’argomento di oggi.

Anche i cani hanno la fase REM (rapid eye movement) e anche per loro, in questa fase il livello di attività celebrale è alto.

La creatura è stesa eppure mugola, abbaia, ha le zampe che fanno come se stesse correndo, la coda scodinzola, ringhia, gli occhi si agitano dietro le palpebre (che possono essere chiuse o socchiuse).

Cosa sta succedendo?

Sta sognando :)

Ebbene sì, i cani sognano.

E i sogni dei cani, come quelli degli umani, sono legati a ciò che vivono nella vita reale.

Sognano di incontrare altri cani, di giocare a palla, di inseguire un animale, oppure un litigio oppure, addirittura, secondo alcuni studiosi americani, sognano i loro proprietari.

Come gli umani, anche i sogni dei cani possono essere piacevoli o possono essere incubi e non sono semplici memorie di esperienze vissute. Sono di più e svolgono una importante funzione che possiamo definire educativa.

Elaboriamo.

I ricercatori hanno scoperto che i sogni dei cani sono una specie di film costituito da un insieme di spezzoni di diverse esperienze assemblate insieme anche in modo diverso da come sono state vissute originariamente così che nella mente del cane che dorme formano quelle che gli scienziati chiamano scene utili e insieme formano una nuova storia in cui affrontano le situazioni in modo diverso, più efficace, da come hanno fatto nella realtà. E la nuova esperienza acquisita nel sogno servirà per le future situazioni che si troveranno ad affrontare.