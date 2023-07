Gli errori più comuni commessi dai proprietari di cani e i consigli per rimediare

Fonte: EDGARD&COOPER I 6 errori dei pet parent

Prendersi cura del proprio cane non è sempre semplice e può capitare di commettere errori in buona fede, creando abitudini scorrette e routine non salutari per il proprio amico a quattro zampe.

Proprio per questo Edgard & Cooper ha deciso di condividere un decalogo con i 6 errori più comuni commessi dai pet parent italiani e i consigli per rimediare, supportando al meglio il benessere di fido.

Dare al cane gli avanzi dei pasti

Il 35% dei pet parent italiani dà gli avanzi dei propri pasti agli amici a quattro zampe. Si tratta però di un’abitudine scorretta, soprattutto se fatta con costanza, perché incoraggia comportamenti sbagliati e può portare sovrappeso e carenze nutrizionali.

A volte infatti il cibo messo in tavola contiene ingredienti pericolosi per gli animali come aglio, porri e cipolle, ma anche uva, uvetta e frutta secca. Si tratta di alimenti che potrebbero causare infiammazioni e problemi di stomaco. Cioccolato, té o caffè invece possono colpire il sistema nervoso e provocare palpitazioni e problemi respiratori portando, nei casi più gravi, al decesso. portare al decesso.

Seguire una dieta troppo ricca o povera di proteine

Anche se il cane è un animale onnivoro, oltre un quarto dei pet parent (28%) nutrono il proprio amico a quattro zampe con una dieta esclusivamente carnivora. Un errore soprattutto se la quantità di proteine è elevata e non viene monitorata correttamente. Come dimostrano alcuni studi, infatti, un’alimentazione eccessivamente proteica potrebbe causare problemi renali.

Qual è il fabbisogno proteico minimo giornaliero: per i cuccioli è pari al 25%, per i cani adulti la percentuale scende al 18%. I valori si alzano in caso di gravidanza, allattamento, animali molto attivi e in fase di recupero dopo interventi o malattie.

Non curare la salute dentale

Prendersi cura della salute dentale del cane con costanza è fondamentale per il suo benessere, ma in base alle ricerche non sempre questo accade. Il 36,1% dei proprietar afferma di occuparsi dell’igiene orale del proprio amico a quattro zampe solo saltuariamente, mentre il 14% svela di non averlo mai fatto.

La scarsa igiene dentale con il tempo può avere però un grosso impatto sulla salute dell’animale. La placca che si forma sui denti può provocare alitosi e danneggiare le gengive, una condizione che può evolvere in gengiviti e parodontiti. Meglio dunque prevenire, dando a fido stick dentali preparati con ricette naturali e a basso contenuto calorico, utili per prevenire la formazione di placca e combattere l’alitosi.

Non leggere le etichette

Le etichette dei prodotti sono un utile strumento per prendersi cura dell’alimentazione del proprio cane in modo appropriato. Peccato però che il 6,3% degli italiani non legge la lista degli ingredienti sulla confezione. Dunque è fondamentale migliorare le proprie abitudini di acquisto, facendo scelte più consapevoli e attente.

Non fare abbastanza attività fisica

Il 18% dei padroni dedica all’attività fisica del cane meno di mezz’ora al giorno. Ma i nostri amici a quattro zampe hanno necessità di fare movimento per il proprio benessere ed evitare di sentirsi stressati. Da non trascurare anche l’attività mentale, che può essere attivata con puzzle per animali, giochi di ricerca olfattiva o di memoria. Ad esempio trovare dei premi nascosti in casa oppure far scorrere delle superfici per scovare uno snack.

Non definire una routine nei pasti

La quantità di pasti giornalieri è legata alla taglia e all’età del cane. Una buona regola però può essere quella di nutrire fido due volte al giorno. Ai cuccioli è ideale offrire tre pasti al giorno, mentre dai sei mesi in poi andrebbero proposti due pasti, uno la mattina e uno la sera.

In ogni caso è fondamentale stabilire degli orari fissi per i pasti, per regolarizzare il metabolismo e l’appetito, favorendo una sana digestione, per prevenire obesità e ansia.

Contenuto offerto da Edgard & Cooper.