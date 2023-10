“Pomeriggio Cinque”: caso Pierina, le parole del figlio a Myrta Merlino

Un omicidio che a una settimana dalla scoperta del cadavere rimane avvolto nel mistero. È quello di Pierina Paganelli, la 79enne uccisa lo scorso 3 ottobre nel locale tra i garage e l’ascensore del complesso residenziale di via del Ciclamino, a Rimini, dove risiedeva. Una storia di dolore famigliare e di paura, in cui al vaglio degli inquirenti ci sono tante ipotesi. Sul tavolo anche la pista che si concentra sull’incidente del figlio, Giuliano Saponi.

Il figlio di Pierina a “Pomeriggio Cinque”: le parole di Giuliano Saponi

Il figlio della 79enne uccisa a Rimini la notte del 3 ottobre, Giuliano Saponi, dall’inizio dell’estate si trova in ospedale dopo essere stato ritrovato in coma al margine della strada con il cranio sfondato. Mercoledì 11 ottobre il figlio di Pierina Paganelli ha parlato a Pomeriggio Cinque, affidando le parole fino ad ora taciute alla conduttrice, Myrta Merlino. Proprio a causa dei suoi trascorsi ospedalieri, l’inviata del programma di Canale 5 ha chiesto a Giuliano Saponi se vi fossero, secondo lui, delle connessioni tra la sua possibile aggressione, su cui si sta ancora indagando, e l’omicidio della madre: “Non lo sappiamo, non si sa – considera Giuliano – le forze dell’ordine lo appureranno. Sta indagando la procura, ci ho già parlato. Lì ci sono ottime persone e ne verranno a capo”.

Si tratta della prima volta che il figlio di Pierina Paganelli, Giuliano Saponi, proferisce parola dopo la furia omicida ai danni della madre. Lo fa dall’ospedale Sol et Salus dove si trova ricoverato, in convalescenza dopo essere finito in coma lo scorso 7 maggio. Non mancano parole di dolore e di perdita: “La mia mamma era qui tutti i giorni. Può immaginare quanto era preziosa. Tutti i giorni ce l’avevo qui. Mi dispiace che non possa aggiungere altro. Avrò sempre quel pensiero, quel ricordo”. E sulle sue condizioni di salute: “Sono ancora ricoverato, si può immaginare come sto. Mi sto riprendendo anche grazie alla fisioterapia che sto facendo”, fa sapere.

Il figlio di Pierina Paganelli e il tradimento della moglie

Secondo quanto riportato dagli ultimi sviluppi del caso, Giuliano Saponi, dall’ospedale, sarebbe venuto a conoscenza anche del tradimento da parte della moglie che avrebbe avuto una relazione con un vicino di casa. Su questo, però, l’uomo non ha voluto rispondere alle domande della giornalista Ilaria Dalle Palle: “Delle cose mie personali sono più le cose che leggo dai giornali“. A una settimana dal delitto di Pierina Paganelli, la Procura di Rimini continua a indagare per omicidio contro ignoti. Non ci sono, al momento, indagati né sospettati, e non è neppure stato ipotizzato un movente, per l’omicidio della 79enne. L’unica pista ad essere stata esclusa è quella della rapina finita in tragedia. Nel frattempo a Rimini è giunto anche l’ex marito di Pierina, Gianfranco Saponi, titolare di un albergo ma che ormai da tanti anni vive in Germania. L’uomo giunto per stare vicino ai figli, in attesa del funerale, ha aperto un altro fronte, avanzando l’ipotesi che tra i possibili moventi possa esserci stato quello “dell’odio religioso”. Pierina era appartenente ai Testimoni di Geova, ma anche l’ex marito sottolinea come Pierina era una donna “sempre disponibile con tutti”.