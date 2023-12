Quella di Filippo Turetta per Giulia Cecchettin era una vera e propria ossessione. I nuovi messaggi che sono stati mostrati in anteprima al Tg1 e in seguito durante la nuova puntata di Chi l’ha visto? mostrano segnali che nessuno di noi dovrebbe ignorare. Dieci giorni prima dell’omicidio, Turetta aveva chiesto alla ragazza di tornare insieme. Di fronte al suo “no”, però, aveva avuto una reazione incontrollata. A Giulia Zecchin, l’amica più cara, la Cecchettin aveva espresso i suoi timori sul comportamento dell’ex.

I messaggi di Giulia Cecchettin alle amiche

Sono emersi nuovi dettagli sulla vicenda che ha gettato un’ombra sull’Italia intera: l’ennesimo femminicidio, quello di Giulia Cecchettin, che ha trovato la morte per mano dell’ex fidanzato Filippo Turetta. La trasmissione Chi l’ha visto?, condotta da Federica Sciarelli, è tornata sui fatti, concentrandosi sulle dichiarazioni di Giulia Zecchin, l’amica più cara della Cecchettin.

Sono stati mostrati anche dei messaggi a sostegno dell’ossessione di Turetta nei confronti di Giulia, e i timori e la paura di quest’ultima. Al momento Turetta si trova in carcere a Verona, e le indagini stanno proseguendo. Tassello dopo tassello, emergono segnali, campanelli d’allarme che dovrebbero scuotere le coscienze di tutti noi.

Come questo messaggio, che la Cecchettin aveva inviato alle amiche e che risale a quando stavano ancora insieme: “Durante la strada mi ha molto insistentemente provato a convincere a dire no alle altre o a fare in modo che fosse un invito per tutti e non solo per noi tre. Mi ha detto cose del tipo: perché mi fai questo? Perché sei così cattiva, sai che mi fai stare male quando uscite da sole. Siete già andate a fare colazione due settimane fa. Se la cosa succede davvero niente sarà più come prima. Insomma mi ha fatto intendere che potrebbe arrivare a lasciarmi”.

L’ossessione di Filippo Turetta

La puntata di Chi l’ha visto? si è pertanto concentrata proprio sull’ossessione di Turetta, sulla mania di controllo che aveva già ai tempi della loro relazione, tanto che non voleva neppure che uscisse con le amiche. Un campanello di allarme sul controllo a tutti i costi di cui spesso ha parlato Roberta Bruzzone. La migliore amica di Giulia ha, inoltre, fatto menzione dei sensi di colpa della giovane, alimentati proprio dal comportamento di Turetta. “Filippo le diceva che senza di lei non poteva vivere, che l’avrebbe fatta finita perché la sua vita non poteva andare avanti, che senza di lei anche l’Università non aveva un senso”.

Un episodio, in particolare, avvenuto il 3 novembre, è stato affrontato nel corso della puntata. L’amica di Giulia lo ha riferito ai microfoni di Chi l’ha visto?: “Mi aveva raccontato che pochi giorni prima aveva incontrato Filippo in una gelateria a Padova e lui le aveva chiesto ancora se volesse tornare insieme a lui. Ma all’ennesimo rifiuto di lei, ha avuto una reazione spropositata”. Dopo quell’evento, la Cecchettin aveva ammesso di provare paura. “Poi come ogni volta, dopo aver litigato, lui sarà tornato da lei e avranno fatto pace, sempre per i suoi sensi di colpa”.