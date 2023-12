Sui social è pieno di finti esperti, pseudo psicologi e donne che si spacciano come arrivate, tutti intenti a spiegare alle follower chi siano i narcisisti, gli egoisti, gli uomini da evitare. Pronti a dispensare – spesso dietro lauto compenso – i consigli giusti per trovare l’amore vero e diventare una moglie di successo.

È necessaria molta prudenza per non cadere nelle trappole di chi tenta di lucrare sulle paure altrui. Tuttavia, è vero che esistono dei segnali cui prestare attenzione, che possono aiutarci a capire se la relazione nella quale ci troviamo sta assumendo risvolti violenti. Non sempre, purtroppo, è possibile accorgersi per tempo, ma l’attenzione non è mai troppa e autorevoli studi medici offrono gli strumenti adatti per preservarsi.

I segnali delle relazioni abusive

Fonte: IPA

L’articolo The Predictive Validity of Intimate Partner Violence Warning Signs, pubblicato nel primo volume del Social Psychological and Personality Science, identifica sulla base di un’ampia ricerca sul tema, i 7 segnali di pericolo che precludono un abuso fisico, psicologico e sessuale:

Il mio partner si comporta in maniera arrogante o pretenzioso Io e il mio partner abbiamo una visione diversa della sessualità Il e il mio partner facciamo sesso anche quando io non ne ho voglia Il mio partner mi mette a disagio in pubblico Il mio partner denigra il mio modo di pensare perché non allineato al suo Il mio partner reagisce in modo negativo quando dico no a una sua richiesta Il mio partner si risente se viene criticato il modo in cui mi tratta

Tutti questi segnali, che possono mostrarsi in un ordine casuale e con una frequenza non specifica, hanno portato, nelle relazioni prese in esame a relazioni abusive e violente, psicologicamente e fisicamente.

Conoscere i segnali non basta

Di norma, dichiara la ricerca, i segnali di allarme vengono fuori già durante i primi sei mesi di relazione. Il che rende più difficile riconoscerli perché i primi tempi sono quelli in cui tutto sembra più bello e, se innamorati, si è portati a un atteggiamento più positivo e tollerante nei confronti del partner.

In questo caso sono i familiari e gli amici della potenziale vittima, grazie al loro sguardo esterno e oggettivo, a poter avere la lucidità e la forza di mettere in risalto tali atteggiamenti malsani. Il tempismo in certi casi è fondamentale. Scappare da una relazione di lunga data, anche se violenta, è complesso per questioni sentimentali o pratiche, come figli insieme o la mancanza di un’indipendenza economica e di un cerchio di affetti alternativi.

La colpa non è mai della vittima

Prudenza, attenzione, forza e saggezza sono sempre richieste alle vittime. Colpa e responsabilità, tuttavia, appartengono a nessun’altro che al carnefice. E se è vero che le donne devono tenere gli occhi aperti e cercare di riconoscere atteggiamenti potenzialmente pericolosi, sono gli uomini – tutti e non solo chi finisce in carcere per femminicidio – a dover cambiare le cose.

Ha provato a sottolinearlo Ella Marciello, direttrice creativa, copywriter, digital strategist, docente e attivista contro la violenza sulle donne, proponendo un carosello su Instagram che ribalta lo sguardo del lettore. Invece di riportare sulla vittima la responsabilità del dover riconoscere i segnali di pericolo, propone uno sguardo sull’uomo che perpetua la violenza.

È necessario un cambio di prospettiva radicale. Un abbandono del trito e ritrito “sono fatti così”. Smetterla di sminuire e alleggerire atteggiamenti che, seppur non prettamente violenti, sono fonte di disagio e vergogna. Sì, le donne si premurino di dotarsi di tutti gli strumenti necessari a evitare un uomo violento, ma che siano loro per primi a riconoscere e cambiare i propri atteggiamenti che, anche se messi in atto dai cosiddetti “bravi ragazzi, continuano a fare inguaribilmente male.