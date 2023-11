Vanessa Mancini muore a 41 anni: il dramma dell’influencer

Fonte: Instagram Vanessa Mancini

Addio a Vanessa Mancini, nota influencer brasiliana. È morta all’età di 41 anni a causa di un malore improvviso, più precisamente un infarto. La donna si è sentita male mentre stava togliendo gli addobbi di Halloween dalla sua lussuosa abitazione sita a Manaus, nel Nord-Ovest del Brasile. Vanessa stava tirando fuori le decorazioni natalizie quando si è recata in bagno, dove è stata poi trovata dai suoi genitori che invano hanno chiamato i soccorsi per cercare di salvare la vita della Mancini.

Come segnalano diversi siti brasiliani, lo scorso luglio l’influencer aveva postato una foto insieme al suo cardiologo dopo una visita. Tutto sembrava procedere nel migliore dei modi ma a quanto pare Vanessa Mancini aveva dei problemi di salute che ha preferito non svelare apertamente prima della sua morte. Il dramma, tra l’altro, è accaduto a pochi giorni dalla scomparsa di un’altra influencer brasiliana, Luana Andrade (amica del famoso calciatore Neymar), morta a 29 anni per un arresto cardiaco in seguito ad una liposuzione al ginocchio.

Vanessa Mancini, morta a 41 anni l’influencer

“L’influencer Vanessa Mancini è deceduta a causa di un grave attacco cardiaco. – si legge nella nota stampa diffusa dalla famiglia dell’influencer brasiliana, che ha prontamente fatto il giro del web – Era a casa con i suoi genitori ed è stata soccorsa dai paramedici, ma non ha risposto positivamente ai soccorsi. Vanessa aveva 41 anni ed era conosciuta per la sua allegria ed il suo buon umore. La famiglia chiede rispetto in questo momento di lutto”.

Il governatore dello Stato di Acre Gladson Cameli, amico di Vanessa Mancini, ha dichiarato: “Con grande rammarico piango la scomparsa della mia cara amica Vanessa Mancini, all’età di 41 anni, avvenuta questo lunedì. Vanessa era ben nota per il suo senso dell’umorismo e la sua allegria contagiosa, e certamente ci mancherà molto. Mando le mie più sentite condoglianze a tutti i suoi amici e familiari che stanno piangendo questa perdita irreparabile”.

Invece un’altra amica di Vanessa Mancini, Olívia Calheiros, ha fatto sapere alla stampa: “Ci eravamo viste da poco e non avremmo mai immaginato una cosa del genere. Avrei voluto riempirti di baci e abbracci e chiedere ogni giorno a Dio di lasciarti qui tra noi”.

Chi era Vanessa Mancini, l’influencer morta a 41 anni

Vanessa Mancini era un’influencer brasiliana, seguita da oltre 300mila follower su Instagram. Sul suo account personale condivideva ogni giorno contenuti sulla sua vita quotidiana, sui suoi viaggi, sulle sue abitudini e sui suoi intensi allenamenti in palestra. Non si era mai sposata e non ha mai avuto figli. I famigliari e amici più cari della Mancini hanno descritto Vanessa come una persona “da un cuore enorme, che si godeva la vita al massimo”.

L’ultimo post Instagram di Vanessa Mancini risale a circa 14 settimane fa: la donna aveva condiviso le foto del cane Tobias, suo inseparabile amico a quattrozampe da ben diciassette anni. “Oggi è il giorno del mio piccolo amore Tobias. Il mio animale domestico anziano più bello di sempre. Il mio primo amore che riempie la casa di gioia. Buoni 17 anni canini ben vissuti”, aveva scritto la Mancini.