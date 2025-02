Sanremo 2025, il trucco dell’acqua per una voce perfetta e di qualità

Fonte: 123RF Perché è importante l'idratazione

Per chi sforza la voce per tante ore, come accade a cantanti di Sanremo 2025, c’è un facile trucco per mantenere la qualità della voce e garantire prestazioni impeccabili, l’acqua, in particolare quella depurata.

Secondo studi scientifici, l’acqua è essenziale per mantenere le mucose vocali ben idratate ed elastiche, riducendo il rischio di affaticamento e lesioni. Una ricerca pubblicata sul Journal of Voice ha evidenziato che la disidratazione sistemica può influenzare negativamente parametri vocali come shimmer, jitter e rapporto segnale/rumore, mentre l’idratazione adeguata migliora il tempo massimo di fonazione e la frequenza vocale.

Un’altra ricerca a cura dell’Università di Pretoria condotto su future cantanti professioniste ha dimostrato che una corretta idratazione porta a un miglioramento significativo nella capacità di sostenere le note più a lungo e di raggiungere frequenze più elevate.

L’importanza dell’acqua depurata per la voce

A Sanremo si esibiscono i più grandi interpreti della musica italiana e internazionale, molti dei quali adottano routine precise per prendersi cura della propria voce. Tra queste, l’uso di acqua depurata sta diventando sempre più diffuso. E, in un’epoca in cui la sostenibilità e la cura della salute sono temi centrali, scegliere acqua depurata rappresenta una scelta consapevole e responsabile. In più un’acqua priva di cloro, metalli pesanti e altre impurità aiuta a mantenere l’equilibrio delle mucose, prevenendo irritazioni e secchezza.

A questo proposito, afferma Lorenzo Malara, CEO di Virtus Italia, azienda specializzata nel trattamento delle acque, sottolinea l’importanza di non sottovalutare le impurità dell’acqua e quali sono i benefici di un’acqua depurata per la salute della voce e il benessere in generale.

“Pensiamo all’acqua come all’olio di un motore: se l’olio è pulito, il motore funziona in modo ottimale. Se invece è sporco, tutti gli ingranaggi rischiano di usurarsi più rapidamente. Bere un’acqua pura, priva di impurità e con un basso residuo fisso, favorisce l’idratazione dell’organismo e, di conseguenza, anche delle corde vocali, migliorandone il funzionamento. Inoltre, un’acqua di qualità aiuta il corpo a depurarsi, eliminando scorie e tossine in modo più efficace”, afferma Malara, alla guida di una realtà che ha a cuore la salute delle persone, partendo proprio dall’elemento principale, l’acqua.

La tecnologia Virtus si distingue infatti per il metodo “acqua pura”: non distillata, poiché riesce a eliminare completamente gli inquinanti senza privare l’acqua di minerali essenziali come calcio, magnesio e potassio. E la rende antiossidante, con un pH superiore a 7, migliorandone le proprietà benefiche per l’organismo

I “nemici” dell’acqua: le principali sostanze indesiderate che minano alla salute della voce

Lorenzo Malara spiega che l’acqua del rubinetto può contenere diverse impurità che ne compromettono la qualità e i benefici per l’organismo. Tra le principali sostanze indesiderate troviamo:

Cloro – Sostanza chimica che, in grandi quantità, può essere dannosa per l’organismo.

– Sostanza chimica che, in grandi quantità, può essere dannosa per l’organismo. Calcare – In quantità eccessive appesantisce l’acqua rendendola meno depurativa per l’organismo.

– In quantità eccessive appesantisce l’acqua rendendola meno depurativa per l’organismo. Metalli pesanti – Nell’acqua del rubinetto si possono trovare tracce di arsenico e ferro, sostanze che non dovrebbero essere presenti in un’acqua destinata al consumo umano.

– Nell’acqua del rubinetto si possono trovare tracce di arsenico e ferro, sostanze che non dovrebbero essere presenti in un’acqua destinata al consumo umano. Inquinanti chimici – Derivano spesso dagli scarti dell’agricoltura e dell’industria, come nitrati e PFAS, che si accumulano nelle falde acquifere e finiscono nell’acqua di casa.

– Derivano spesso dagli scarti dell’agricoltura e dell’industria, come nitrati e PFAS, che si accumulano nelle falde acquifere e finiscono nell’acqua di casa. Microplastiche – La presenza di microplastiche nell’acqua è in costante aumento, a causa della dispersione di plastica nell’ambiente.

In che modo, quindi un’acqua leggera e ben filtrata favorisce il benessere psicofisico?