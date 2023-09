Il ritorno degli anni ’80, le nuove Sorpresine Mulino Bianco sono un tuffo nel passato

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice

C’erano una volta i mitici anni ’80, quelli che hanno segnato l’infanzia e l’adolescenza di una generazione intera, la nostra. Quella che ancora guarda con una certa nostalgia ai tempi passati, a ciò che è stato e che non tornerà. Ai pomeriggi spensierati senza smartphone, ai giochi da tavolo, alla compagnia degli amici di sempre, a tutte quelle piccole cose, semplici e grandiose, che celavano il segreto della felicità.

“Carta vince, carta perde”, gommine, barattolini, origami e pastelli di cera, calendari e indovinelli: è così che trascorrevamo i nostri pomeriggi sotto l’occhio vigile di mamma e papà. Non avevamo bisogno di molto per essere felici. E anche se questo non ci bastava sempre, sapevamo che bastava scartare l’ennesimo pacco di merendine per avere un’altra sorpresina.

Sono cresciuti così, milioni di bambini tra gli anni ’80 e ’90. Con il latte e i biscotti, con le merendine Mulino Bianco e le sue Sorpresine, diventate poi icona e simbolo dell’infanzia, la nostra. Ed è vero che indietro non si può più tornare, ma è altrettanto vero che abbiamo sempre la possibilità di tornare bambini, anche solo per un po’. Ed è proprio da questa consapevolezza che, rievocando gli anni ’80, l’azienda italiana leader di prodotti da forno ha deciso di regalarci un tuffo inedito nel passato con il ritorno delle Sorpresine.

Tornare bambini ci rende felici

Per i nostri figli, e per le future generazioni del domani, indossiamo spesso i panni di maestri di vita, di insegnanti di valori ed educazione. La verità, però, è che anche i bambini hanno molto da insegnarci. La spensieratezza, la gioia delle piccole scoperte, la capacità di rialzarsi dopo una caduta: queste sono solo alcune delle cose che tutti dovremmo imparare dai più piccoli.

Lo confermano anche gli esperti che tornare bambini ci rende felici. E allora perché non intraprendere adesso un viaggio nel passato? Secondo uno studio condotto da AstraRicerche, e commissionato da Mulino Bianco, gli anni ’80 rappresentano un’epoca indimenticabile, fatta di bellezza e di felicità.

Lo studio, che prende il nome di “Italiani indietro tutta: tornare bambini ci rende felici” ha coinvolto 1.000 persone residenti in Italia e ha rivelato che tra i ricordi più belli di un’intera generazione ci sono le giornate con gli amici (47,8%), i cartoni animati (41,6%) e i momenti di gioco nella propria cameretta (35%). Ma non è tutto perché tra questi troviamo anche le indimenticabili Sorpresine Mulino Bianco, un vero e proprio oggetto di culto desiderato da tutti i bambini e gli adolescenti del BelPaese.

Dalla ricerca è emerso che il 75% delle persone intervistate hanno collezionato questi giochi, e un italiano su due ne possiede ancora uno in casa. Insomma, una vera e propria passione senza tempo che ha intrattenuto le giornate di migliaia di ragazzi dal 1983 e il 1990.

Tornano le Sorpresine più amate di sempre

Ma voi, ve le ricordate le Sorpresine? C’erano le gommine e i pastelli di cera, gli indovinelli e i calendari, gli adesivi e i normografi e tanti altri oggetti realizzati in decine di milioni di esemplari che si sono guadagnati un posto tra i ricordi più belli degli anni ’80.

Dopo la ricerca “Italiani indietro tutta: tornare bambini ci rende felici”, e con il desiderio di riscoprire e reinventare oggetti che hanno caratterizzato in maniera univoca la nostra infanzia, Mulino Bianco ha pensato bene di creare, idealmente, una macchina del tempo per i bambini di ieri e di oggi.

Per celebrare i 40 anni dal lancio dalla prima collezione di Sorpresine, avvenuta nel 1983, l’azienda ha deciso di creare una collezione inedita composta da 18 Gommine divisa in 3 set. Per averla basterà collezionare i codici presenti nei pacchi di merende e riceverli direttamente a casa.

“Con la nuova collezione delle Sorpresine Mulino Bianco vogliamo celebrare il legame con i nostri consumatori, riaccendere l’entusiasmo di tutti coloro che non hanno mai smesso di desiderare un oggetto iconico per milioni di italiani, e suscitare le stesse emozioni nei bambini di oggi” – ha dichiarato Julia Schwoerer, Vice President Marketing Mulino Bianco – “Vogliamo parlare ai bambini di ieri, riscoprendo un gioco amato come le Sorpresine, e ai bambini di oggi, per rivivere le emozioni vissute dai loro genitori, creando nuove occasioni di incontro e di gioco insieme”.