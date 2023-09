Perché tutti parlano di Wegovy, il farmaco danese anti-obesità

Fonte: IStock Wegovy

Wegovy. È quasi impossibile che non abbiate sentito parlare di questo particolare farmaco dalle qualità molto discusse. Il perché è semplice: è sulla bocca di tutti. Si tratta infatti di un vero e proprio “caso”, che in Borsa sta facendo volare le azioni della casa farmaceutica danese che lo produce, la Novo Nordisk. La giornata di venerdì 1 settembre ha poi segnato inequivocabilmente il suo successo: è diventata infatti la società con la più alta capitalizzazione in Europa, 424,7 miliardi di dollari, sorpassando senza tante cerimonie anche la francese Lvmh (Louis Vuitton e molto altro). Un’azienda sconosciuta ai più fino a poco tempo fa e che ora domina il mercato. Ma come è successo e perché ora tutti ne parlano?

È presto detto: la Novo Nordisk ha mostrato che il farmaco Wegovy è in grado di ridurre il peso corporeo del 15%, se associato a uno stile di vita sano.

Perché tutti parlano di Wegovy (anche Elon Musk)

L’obesità è una patologia che colpisce strati sempre più ampi della popolazione mondiale, soprattutto quella europea e statunitense. Lo squilibrio tra apporto e consumo energetico, che è alla base del suo manifestarsi, è dovuto al cambiamento del nostro stile di vita, che oggi prevede una maggiore sedentarietà e abitudini alimentari non salutari. Ci sono chiaramente altri elementi in gioco, come le cause genetiche, il poco sonno etc.

L’aumento di situazioni di sovrappeso che sfociano in obesità e patologie ad essa connesse hanno posto un’attenzione sempre più pronunciata e concentrata della medicina e della ricerca farmacologica su soluzioni che possano aiutare chi ne è affetto a controllare e diminuire il proprio peso. Ed è proprio in questo contesto che entra in gioco Wegovy, il farmaco che sta facendo impazzire il mercato a causa della quantità di richieste (anche in Italia), e che promette una facile riduzione del peso corporeo, quando associato a uno stile di vita sano. Chiaro che già i suoi effetti, in un mondo in cui miliardi di persone sono affette da sovrappeso e obesità abbia scatenato un notevole interesse generale. Inoltre, come spesso accade, Wegovy ha trovato (a sorpresa) un “testimonial” d’eccezione in Elon Musk. Il miliardario si è infatti vantato di farne uso, facendo così schizzare le ricerche internet sul farmaco e fornendo una notevole pubblicità al marchio.

Basta sottolineare che le crescente richiesta ha provocato carenze in alcuni mercati, con paesi come l’Italia che hanno segnalato difficoltà nell’accesso al farmaco.

Cos’è Wegovy

Wegovy è ora oggetto di ampio dibattito e discussione, non solo nel settore medico, ma anche nei media e sui social. A frenare l’incredibile crescita del farmaco è soprattutto la comunità scientifica, che chiede cautela. Secondo quanto riportato dal sito del governo inglese, che ha da poco autorizzato il suo utilizzo, il principio attivo del Wegovy è il semaglutide, che da un decennio viene utilizzato dalla stessa Novo Nordisk, in dosi minori, per un altro farmaco, Ozempic, impiegato nella cura del diabete di tipo 2.

Proprio durante l’utilizzo di Ozempic nel trattamento di soggetti diabetici sono stati rilevati alcuni inaspettati cali di peso che hanno portato allo sviluppo del Wegovy. I medici e scienziati, tuttavia, mettono in guardia sulla prescrizione del farmaco a pazienti che non sono obesi o diabetici. La questione centrale riguarda gli effetti a lungo termine del semaglutide su chi non dovrebbe assumerlo.