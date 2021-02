Maturità 2021, sì ai test Invalsi: il calendario

editato in: da

Le prove Invalsi si faranno e, salvo novità dell’ultimo momento, partiranno dal 1° marzo per gli studenti all’ultimo anno delle superiori. Ad annunciarlo è stata la stessa Presidente dell’Istituto Invalsi, Anna Maria Ajello, che all’ANSA ha confermato la notizia: i test per valutare il livello di preparazione degli studenti quest’anno si terranno. La decisione è arrivata dopo l’incontro della Ajello con il neo ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, che dovrebbe firmare nei prossimi giorni un’Ordinanza.

“Il ministro ci ha subito ricevuti ed ha confermato la necessità di avere dei dati per decidere le politiche scolastiche – ha spiegato la Presidente dell’Invalsi – ma non ci ha detto nulla sull’uso rispetto all’esame di maturità”, cioè se saranno propedeutiche per l’ammissione agli Esami di Stato.

Sempre secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa, dopo quelle delle superiori a marzo, ad aprile partiranno le prove Invalsi per le terze medie, mentre a maggio si faranno i test alle elementari, come già previsto in precedenza.

Infine, a partire dal 1° settembre, Invalsi mette a disposizione dei test iniziali definiti dall’ANSA “di tipo diagnostico”, per valutare il livello di apprendimento e le possibili lacune degli studenti. Questi ultimi, però, sarebbero su base volontaria: “è un servizio in più che offriamo”, ha spiegato la Presidente Anna Maria Ajello.

Ma cosa cambia quindi rispetto agli anni scorsi? Quale sarà il calendario delle prove Invalsi e la strada verso gli esami di maturità 2021? Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza.

Prove Invalsi 2021, cosa cambia

Il premier Mario Draghi ha sottolineato come la scuola sia una priorità del suo nuovo governo, specie dopo tutte le chiusure che hanno fatto perdere parecchio terreno agli studenti. E con l’arrivo a viale Trastevere del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi si è deciso di mettere a punto già l’Ordinanza ministeriale in vista degli Esami di Stato della scuola secondaria. La pubblicazione dovrebbe avvenire nei prossimi giorni o al più tardi la prossima settimana, ma circolano già le prime indiscrezioni su come si terranno i test e in che giorni.

Come confermato dalla Presidente Anna Maria Ajello, le prove Invalsi ci saranno, ma stando a quanto si apprende, per quanto riguarda le superiori, dovrebbero coinvolgere solo gli studenti del quinto anno, mentre potrebbero essere state eliminate per gli alunni delle seconde classi. Si terranno poi per le terze medie e alle elementari e verificheranno le competenze in Italiano, Matematica e Inglese (quest’ultima materia non sarà compresa tra i test per le elementari).

Le prove per i ragazzi dell’ultimo anno delle superiori si terranno al computer e pare sia proprio per questo motivo che si sia scelto di annullarle per gli studenti delle seconde classi: per agevolare gli istituti scolastici nella predisposizione degli spazi e nell’organizzazione delle aule, che diversamente sarebbe stata complicata dalle misure di sicurezza per il Covid. Per i dettagli ed eventuali conferme o smentite, però, bisognerà aspettare le indicazioni che saranno presenti nell’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione.

Prove Invalsi 2021, il calendario

Al momento il calendario della somministrazione dei test Invalsi, che si svolgerà – come già detto – in modalità computer based e con scelta autonoma del giorno della scuola tra quelli proposti, sembra essere il seguente (anche se variazioni sono sempre possibili):

dal 2 al 5 marzo dovrebbero svolgere le prove le classi quinte campione della secondaria di secondo grado;

dovrebbero svolgere le prove le classi quinte campione della secondaria di secondo grado; dal 1° al 31 marzo dovrebbero svolgere le prove le classi quinte non campione della secondaria di secondo grado (ogni scuola in base a queste date sceglie il proprio calendario specifico);

dovrebbero svolgere le prove le classi quinte non campione della secondaria di secondo grado (ogni scuola in base a queste date sceglie il proprio calendario specifico); 8-9-12 e 13 aprile dovrebbero svolgere le prove le classi terze campione delle scuole medie;

dovrebbero svolgere le prove le classi terze campione delle scuole medie; dal 7 al 30 aprile dovrebbero svolgere le prove Invalsi 2021 le classi terze non campione delle scuole medie;

dovrebbero svolgere le prove Invalsi 2021 le classi terze non campione delle scuole medie; il 5 maggio dovrebbero svolgere le prove Invalsi 2021 di Inglese le classi quinte delle elementari;

dovrebbero svolgere le prove Invalsi 2021 di Inglese le classi quinte delle elementari; il 6 maggio dovrebbero svolgere le prove Invalsi 2021 di Italiano le classi seconde e quinte delle elementari;

dovrebbero svolgere le prove Invalsi 2021 di Italiano le classi seconde e quinte delle elementari; il 12 maggio dovrebbero svolgere le prove Invalsi 2021 di Matematica le classi seconde e quinte delle elementari.

Per quanto riguarda le classi seconde delle superiori, qualora si decidesse di far svolgere anche a loro le prove Invalsi, seguirebbero il seguente calendario:

dal 10 al 28 maggio le classi non campione;

le classi non campione; 11-13 e 14 maggio le classi campione.

Ovviamente, data la situazione emergenziale dovuta alla pandemia e al continuo stravolgimento degli scenari, che variano anche da Regione a Regione, il calendario delle prove Invalsi 2021 potrebbe subire delle modifiche.

Maturità 2021, torna l’ammissione o non ammissione

Come già specificato all’inizio, non è ancora chiaro il peso che le prove Invalsi avranno sull’ammissione all’Esame di Stato. Su questo tema si aspettano delucidazioni con la pubblicazione dell’Ordinanza ministeriale, dalla quale si saprà se l’obbligo dello svolgimento di tale prove sarà collegato o meno all’ammissione agli esami.

Ad ogni modo, una delle novità maggiori riguardo la Maturità 2021 potrebbe essere il fatto che l’ammissione agli esami non sia più automatica: spetterà agli scrutini finali delle quinte classi valutare se lo studente merita o no di essere ammesso all’Esame di Stato.

Maturità 2021, la commissione d’esame e le date

Stando a quanto si sa finora, poi, le commissioni saranno composte da sei commissari interni e dal Presidente come unica figura esterna, come già avvenuto per gli esami di maturità del 2020. L’inizio delle prove, però, potrebbe slittare rispetto alla data inizialmente indicata a inizio anno scolastico, cioè quella del 16 giugno. L’idea è che si slitti di un paio di settimane, iniziando direttamente il giorno previsto per le prove orali, il 28 giugno 2021.

Maturità 2021, come cambiano le prove e il colloquio

In questo senso lo slittamento sarebbe giustificato anche dalla scelta di confermare anche per quest’anno la prova unica, come accaduto per la maturità del 2020. Vale a dire che l’esame sarà composto dal solo colloquio orale interdisciplinare, probabilmente a partire dalla classica “tesina” proposta dallo studente per poi proseguire con le domande di Italiano e quelle relative alle discipline che si sarebbero trattate nella seconda prova scritta. Probabile che resti anche la parte dedicata alla presentazione del PCTO (che sta per Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, in sostituzione della vecchia Alternanza Scuola-Lavoro) e quella riferita a Cittadinanza e Costituzione con gli elementi dell’educazione civica.