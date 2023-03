La donna più anziana al mondo aveva 128 anni: il suo segreto di longevità

Si è spenta a 128 anni Johanna Mazibuko, considerata la donna più anziana al mondo (nel video un suo ritratto di qualche tempo fa quando era ancora tra noi). Mamma di sette figli, viveva a Jouberton in Sudafrica e aveva 12 fratelli, a quanto pare i tre più piccoli ancora vivi. Ma qual era il suo segreto di longevità? A parlarne era stata lei stessa in un’intervista.

Johanna Mazibuko, il suo segreto di longevità

È morta a 128 anni Johanna Mazibuko, quella che veniva di fatto considerata la donna più anziana al mondo: la sua carta di identità, infatti, riportava come data di nascita quella dell’11 maggio del 1894. In un’intervista, rilasciata qualche giorno dopo quello che è stato il suo 128esimo compleanno, aveva raccontato i segreti della sua longevità. Lo aveva fatto ripercorrendo i ricordi della sua vita.

Nata in una fattoria di mais a Ottosdal a News24 aveva spiegato: “Abbiamo vissuto così bene nelle fattorie. Non ci sono stati problemi”. Come si può immaginare i suoi ricordi dell’infanzia erano offuscati dal tempo, ma aveva conservato qualche dettaglio nella memoria. Come il fatto che ci fosse stata un’infestazione di locuste: “C’erano quelli che potevamo catturare e mangiare. Era come se stessi mangiando carne. Li friggevamo e li mangiavamo così, da soli”.

Ma il vero segreto della sua età, a quato pare, lo attribuiva alla dieta sana bastata su latte fresco e spinaci selvatici, che ha mangiato sin da bambina. Un regime alimentare che poi è mutato nel tempo, infatti nella stessa occasione a News24 aveva spiegato che: “Ora mangio cibo moderno. Ci sono abituata, ma mi manca il cibo con cui sono cresciuta”.

Una vita semplice, quindi: un’alimentazione basata su latte e spinaci e il lavoro. Infatti Johanna Mazibuko aveva raccontato di essersi spostata, aver avuto sette figli e di aver lavorato molto. Di quendo era accanto al marito aveva ricordato: “Mungevo le mucche e facevo il burro da vendere. Quell’uomo mi ha trattato molto bene e mi ha fatto dimenticare la mia vita prima di lui. Non mi mancava niente”. Inoltre durante il matrimonio faceva lavori nelle fattorie: “Ho stirato e pulito; le persone erano gentili. Questa è la vita a cui voglio tornare”.

Johanna Mazibuko, chi era la donna più anziana al mondo

Abbiamo detto che Johanna Mazibuko aveva sette figli, e circa 50 tra nipoti e pronipoti. Viveva con la sua badante e nuora Thandiwe Wesinyana, che ha raccontato a News24 che potrebbe essere morta a seguito di un ictus: arrivata in ospedale il 14 febbraio, lì è stata curata e poi dimessa il 28 febbraio. È morta nella sua abitazione qualche giorno più tardi.

Johanna Mazibuko non era ufficialmente la donna più anziana al mondo, dopo la recente morte di suor Andrè a 118 anni, infatti attualmente a fregiarsi del titolo è Maria Branyas Morera, 115 anni. La donna è nata a San Francisco ma vive in Catalogna. Mamma di tre figli, ha 11 nipoti e 13 pronipoti, e ha raccontato di essere riuscita ad arrivare a questa età grazie: “All’ordine, alla tranquillità”. Ma non solo, infatti a quanto pare aiuta anche lo: “Stare lontano dalle persone tossiche”.