Grave incidente per l’attore Mathieu Kassovitz: chi è la figlia Carmen che ha visto tutto

Fonte: IPA Mathieu Kassovitz con la figlia Carmen

Fratture multiple e un coma indotto che si è reso necessario dopo il grave incidente che ha coinvolto Mathieu Kassovitz. Il noto attore e regista francese è infatti caduto mentre svolgeva uno stage di perfezionamento nella guida sull’autodromo di Linas-Monthlér e le sue condizioni sono apparse subito serie benché fosse cosciente quand’è stato soccorso, riuscendo persino a togliersi il casco da solo. È stato poi trasportato d’urgenza all’ospedale di Kremlin-Bicetre, a sud di Parigi, dov’è ancora ricoverato. Sua figlia Carmen avrebbe assistito a tutto poiché era presente al momento dell’impatto contro la barriera di protezione.

Come sta Mathieu Kassovitz dopo l’incidente

Secondo quanto è stato riportato, Mathieu Kassovitz – 56 anni – avrebbe perso il controllo della sua moto e sarebbe uscito dal circuito subito dopo una curva, finendo sulla barriera di protezione che ha sbalzato l’attore fuori dalla pista, facendolo precipitare a terra con un impatto violentissimo. Sarebbe stato inoltre da solo sulla pista ed è rimasto cosciente anche dopo l’urto, riuscendo a liberarsi del casco che scongiurato danni ben peggiori di quelli riportati. Per far luce sul caso, è stato interrogato anche il suo istruttore di guida grazie al quale si potrà ricostruire parte della dinamica.

Le sue condizioni rimangono serie e l’attore si trova in coma farmacologico, indotto per contenere l’effetto dei numerosi traumi riportati. La frattura al bacino sarebbe infatti molto seria, così come quella delle caviglie. Non si conoscono i tempi di recupero, che potrebbero essere molto lunghi, ma fortunatamente non corre pericolo di vita. Tra le tante lesioni riportate, ci sarebbe anche un trauma cranico. Sua figlia Carmen, anche lei attrice, avrebbe assistito all’incidente insieme ai suoi fratelli.

Chi è Carmen Kassovitz

Carmen Kassovitz ha lo sguardo deciso del padre ma non chiamiamola figlia di. Di certo il cinema è nel suo destino e lo ha già dimostrato, da giovanissima, prendendo parte a delle pellicole importantissime. Bellissimo il ruolo che ha interpretato nel film di Antoinette Boulat, Ma nuit, e successivamente è stata nel cast della serie Stalk. Ha recitato inoltre in Tempête con Mélanie Laurent e Pio Marmaï.

È stata poi una ballerina coinvolta in una relazione tossica in Pulse di Aino Suni ed è stata protagonista di uno dei più recenti film di Régis Wargnier. È inoltre mossa dalla grande passione per la musica e in particolare per il canto, che ha potuto esprimere nel pieno delle sue possibilità in un mediometraggio.

Sembra inoltre che sia abbastanza attiva sui social, che non aggiorna con frequenza ossessiva, in gran parte dedicati ai suoi progetti lavorativi. Carmen era inoltre presente al momento dell’incidente di suo pare e lo seguiva su una moto, accompagnata da un istruttore. La giovane, classe 2002, è figlia dell’attrice Julie Mauduech. Il suo nome ha origini molto particolari ed è un omaggio alla Carmen di Bizet. A rivelarlo era stata lei nel corso di un’intervista a Paris Match, che aveva rilasciato in occasione dell’uscita della serie Stalk. Kassovitz è padre di altri due figli, Max e Ava, che ha avuto dalla modella Aurore Lagache.