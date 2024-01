Fonte: 123RF Il caso della flebo di borse di Giulia Nati

Un letto, che sembra proprio quello da degenza ospedaliera, e una flebo di Hermes attaccata al braccio dell’influencer Giulia Nati. Questo è quanto compare nel controverso reel pubblicato dalla fashion designer e digital entrepreneur da circa un milione di follower e che ha inevitabilmente scatenato la polemica tra coloro che l’hanno trovato di dubbio gusto, perché – con il tema della salute – non aveva proprio niente a che fare.

Il video di Giulia Nati che ha scatenato la polemica

Circa 1 milione di follower e un reel che ha sollevato un vero e proprio putiferio: Giulia Nati ha così attirato l’attenzione, mostrandosi priva di sensi e con la maschera dell’ossigeno sul volto, oltre a essere attaccata a una flebo di borse di lusso che ha definito come uno dei suoi desideri più profondi. “Ho bisogno di un nuovo desiderio”, ha scritto, lasciandosi immortalare accanto a una collezione ricchissima di Kelly Bag, con una Birkin sul portaflebo, per un valore di centinaia di migliaia di euro.

Una mossa, quella di mostrarsi in astinenza da borse griffate, che non è proprio piaciuta ai suoi follower. Se alcuni l’hanno definita di “cattivo gusto”, altri l’hanno invitata a fare un giro negli ospedali per capire quale sia la reale condizione di chi lotta contro una malattia. L’ex concorrente del Grande Fratello Carolina Marconi, reduce da un aggressivo tumore al seno, ha commentato: “Da ex paziente oncologico, questa immagine non mi fa ridere, anzi la trovo molto triste. Ti porterei a fare un giro in questi reparti per renderti conto davvero in che condizioni sono queste povere persone poi vediamo come ti senti nel pubblicare una cosa così”. Insomma, un modo decisamente inappropriato di fare dell’ironia, anche se poi ha spiegato le ragioni di questa scelta così divisiva.

Chi è Giulia Nati e a chi si è ispirata

Giulia Nati ha poi provato a scusarsi e a spiegare, ma le sue ragioni non sono state accolte da chi non si è mostrato disposto a perdonarla. In Rete è inoltre comparso il video al quale si sarebbe ispirata con il suo reel, nello specifico legato all’account drinkanza, in cui si vede un portaflebo collegato a delle bottiglie di alcolici e superalcolici. Anche in quell’occasione, i commenti negativi non sono mancati.

L’influencer è titolare del brand di moda Giulia N Couture e dell’agenzia che porta il suo nome. Giulia Nati è nata a Viareggio nel 1991 ma si è allontanata dalla Toscana all’età di 17 anni per raggiungere Milano, dove ha studiato all’Accademia del lusso, e poi Firenze – che l’ha riportata a casa – dove ha frequentato il Polimoda. Proprio nel capoluogo toscano ha conosciuto il marito Christian Bruschi, che ha sposato nel 2017. I due sono anche genitori di due bambini: Hermes, nato nel 2021, e Kelly, che ha dato alla luce nel 2023.

Il reel incriminato è rimasto al suo posto ma al commento di Carolina Marconi ha risposto così: “Ciao Carolina, sai che noi ci sentiamo anche in privato e sai quanto ti stimo come donna per la tua forza. Mia suocera sta vivendo la tua stessa malattia ogni giorno, la sto vivendo in prima persona. Ma questo non c’entra era un video pienamente simpatico. Tutto qui! Ti abbraccio”.